"Le ha dado lo presumido": Andrés García arremete contra Roberto Palazuelos por tema de sus propiedades

Luego de que Roberto Palazuelos dijera que una sola de sus propiedades vale más que todas las de Andrés García, el actor estalló en contra del heredero de sus bienes.

Hace algunos meses, se había informado que Andrés García había puesto como heredero a Roberto Palazuleos, incluso por encima de los propios hijos del galán de las telenovelas. Ante los enfrentamientos de sus familiares, el Diamante Negro aseguró que no tiene interés en sus propiedades, pues la más pequeña de las suyas es más valiosa que todas las que heredaría.

El comentario, de buena o mala fé, provocó una molestia enorme al famoso actor de telenovelas, quien despotricó en contra del empresario.

Antes de ello, Andrés García recordó cómo era su relación con Roberto Palazuelos y Luis Miguel, cuando ambos eran unos niños y eran muy jóvenes. El actor aseguró que ambos solían convivir mucho con él en su casa.

“Roberto Palazuelos, igual que a Micky (Luis Miguel), los encausé desde jovencitos, casi de niños, convivieron mucho, vivían de hecho, casi permanentemente estaban yendo a la casa”, dijo.

Aún con todo este cariño que le tiene al Diamante Negro, Andrés García no dudó en hablar en su defensa, arremetiendo contra el actor y empresario por sus palabras en una entrevista, en la que presumió tener bienes más valiosos que los de él.

“Ahora ya es un hombre de 50 y tantos años, con sus hoteles que él dice que son sus hoteles. Son hoteles de maderita. Le ha dado lo presumido a mi querido Beto”, dijo. “Son hoteles de palitos, no hay ninguno de cemento, pero bueno, tiene su mérito ¿no?, le dan dinero, lo han hecho millonario y etcétera. Pero también dice que sus propiedades son cuatro veces más grandes que las mías, ¡está pen***o!”

Andrés García, evidentemente, no está de acuerdo en lo dicho por Roberto Palazuelos, asegurando que se ha vuelto una persona muy presumida: “Se ha vuelto presumido, ¡que no le rasque los hu***s al tigre!”.

La entrevistadora, Paola Villalobos, trató de escudar a Roberto Palazuelos, diciendo que comentarios como ese son propios de la personalidad que se le conoce. A ello, Andrés García agregó:

“¡Me vale mad**es! El respeto es el respeto”, agregó. “‘Yo tengo una propiedad de más de 20 hectáreas, él no tiene ni 3, ¡que no joda!, que no se ande adornando con Andrés García, pa’ que lo entienda”.