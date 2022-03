"Le hablaron (a mí mamá) para darle el pésame", hijo de César Bono enfurecido por rumor de su muerte

Leonardo Bono externó que el problema no es quien haya creído la falsa noticia de la muerte de César Bono , sino quien la haya iniciado.

Asimismo, una de sus mejores amigas se comunicó con él, creyendo que el protagonista de la obra "Defendiendo al cavernícola, había fallecido. Dijo que no entiende qué ganas ciertas páginas en internet al inventar estas noticias falsas "que afectan a gente, o sea, no están inventando cualquier mamada, están hablando de la vida de una persona que tiene personas que lo quieren y se preocupan".

En las stories de su cuenta en Instagram, compartió una serie de videos donde manifestó que su progenitor "gracias a Dios" va mejorando, "echándole ganas". El hijo de César Bono mencionó que quizás ya no debería hablar sobre este tema, pero estaba muy molesto, "porque una de mis tías le acaba de hablar a mi mamá llorando, le hablaron para darle el pésame".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

