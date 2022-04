¿Le hará competencia a Yanet García? Vanessa Claudio revela si también se unirá a OnlyFans

Aunque no dio un sí por respuesta al cuestionamiento, muchos de sus fieles seguidores se quedaron decepcionados, debido a que consideran que al recomendar su otra cuenta en redes sociales para contenido exclusivo dio a entender que es improbable que se una a dicha plataforma.

Vanessa Claudio , al organizar una sesión de preguntas y respuestas dejó en claro que no tiene OnlyFans, pero no descartó la idea de hacerlo. Sin embargo, declaró que es en su perfil de Facebook en donde sus seguidores pueden suscribirse y ver todo su material y contenido exclusivo, que en algunas ocasiones es "sexy".

La hermosa puertorriqueña decidió romper el silencio sobre la duda que muchos de sus fanáticos tienen, revelando si le hará competencia o no a famosas como Yanet García o Ninel Conde que gobiernan la plataforma.

México.- Una de las conductoras de televisión más populares y queridas en el mundo del espectáculo es la puertorriqueña Vanessa Claudio , quien también se ha coronado como la reina de las redes sociales, no sólo por su personalidad y carisma, también por su belleza y curvilínea figura.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.