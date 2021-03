"Le hicieron bullying a mi hija": Laura Flores arrepentida de posar al natural para una revista

A más de 30 años de haber posado al natural para una revista para adultos, Laura Flores admite estar arrepentida de esas fotos, pues esto le ocasionó bullying a su hija María.

En 1991, la actriz Laura Flores sacó a relucir toda su belleza al natural, sin ropa, para una sesión de fotos para la apodada revista del conejito. Según comentó, esta fue una decisión que hizo cuando era joven y estaba soltera, sin pensar en que más adelante traería repercusiones para su familia.

Y es que la actriz confesó que cerca de dos décadas después de ser publicadas, compañeros de la escuela de su hija María se habían burlado de ella por la sensual sesión de fotos que protagonizó su mamá.

Aunque la situación no pasó a mayores, Laura Flores ahora se dice arrepentida de tomarse las fotos, pues no podía soportar ver a su hija sufrir debido a ellas.

Para una reciente entrevista, Laura Flores recordó aquella portada y artículo que la retrató sin nada de ropa para una revista dirigida al público adulto. Resaltando que las fotos no son explícitas, estas le ocasionaron problemas a su hija en su adolescencia.

“Salgo desnuda, pero no se me ve nada; sin embargo, salí en la revista. Pasaron los años y en el 2010, aproximadamente, le hicieron bullying a mi hija María, en la secundaria, y le enseñaron las fotos de su mamá en Playboy”, dijo.

La actriz de telenovelas como ‘Mundo de fieras’, ‘Al diablo con los guapos’ y ‘Soltero con hijas’, destacó que en ese momento, en que estaba joven y soltera, no tenía contemplado siquiera tener hijos a futuro, por lo que no le importó retratarse al natural para la revista.

Hoy, admite estar arrepentida de las fotos, pues aunque estaba en todo su derecho de mostrarse sin ropa libremente, lamenta que su aparición en la revista le haya ocasionado bullying a María, quien cursaba la secundaria cuando sus compañeros las descubrieron.

“Como me hubiera gustado no hacer estas fotos porque me dolió en el alma que a mi hija le hicieran bullying. Le dije: ‘Mi amor, te ofrezco una disculpa porque, sin querer, te estoy faltando al respeto y estoy provocando que unos hijos de su tal por cual te estén haciendo bullying’”.

Afortunadamente, el bullying que sufrió no llegó a la violencia, aunque sí le perjudicó emocionalmente. María incluso admitió que le daba mucha vergüenza, aunque nunca se lo reprochó ni se lo dijo molesta.

“Se avergonzaba de mí y ella me lo platicó sin enojo, simplemente me decía ‘mamá no sé qué hacer, pero esto me está dando mucha vergüenza”.

Laura Flores, preocupada por lo que podría pasarle a su hija en el colegio, comentó que tuvo que platicar con ella y darle un discurso de cómo defenderse de los ‘bullies’ que la atacaban todos los días.

“Lo hablé con ella y traté de dar la vuelta y ya. Traté de darle a ella un speech para defenderse de estos chamacos que le estaban haciendo bullying”, agregó. “No llegó a mayores, pero sí llegó a afectarle a mi hija acá (mentalmente). Estaba muy chiquita, tendría 13 o 14 años”.