"Le hizo cosas feas a mi amiga", Cynthia Klitbo asegura que Peña Nieto fue infiel a Angélica Rivera

Mucho se ha dicho que el matrimonio que tuvieron el ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto, y la actriz de telenovelas Angélica Rivera, fue una farsa y que la protagonista de melodramas como "La Dueña" o "Destilando amor", supuestamente recibió a cambio "jugosos" beneficios. En una entrevista con la periodista Inés Moreno, la querida villana de telenovelas Cynthia Klitbo, mencionó que esos rumores eran falsos: "se enamoraron, me consta". Además, habló de una infidelidad.

La actriz mexicana Cynthia Klitbo de 54 años de edad, dijo que el político y una de sus mejores amigas, "tronaron como cualquier otro matrimonio. Era guapo, era gobernador, era un hombre con poder que la podía proteger y tener con sus hijas".

La también histrionisa de cine y teatro, originaria de la Ciudad de México, mencionó que hoy en día ya no tiene una amistad con el ex mandatario, pues su amiga en Angélica Rivera, "y le hizo cosas feas a mi amiga y yo ya no quiero saber nada de ese señor".

En su charla con la periodista Inés Moreno, Cynthia Klitbo aseguró que Enrique Peña Nieto le fue infiel a Angélica Rivera y que ella, fue testigo del sufrimiento y de las lágrimas que la actriz derramó ante la traición de su cónyuge.

Que te pinten el cuerno siendo Primera Dama, mi reina, qué más quieres, porque eso ya estaba pasando desde antes.

De acuerdo con Cynthia, Angélica Rivera al saber sobre el engaño de su esposo, tomó la decisión de terminar su posición como la Primera Dama de México, hasta el último día del sexenio. "Será muy el señor presidente, pero eso no le da derecho a herir a su mujer y menos, con la sobrina de la mejor amiga. Me da mucho coraje, porque ustedes no vieron a mi amiga llorar como yo sí la vi, se le fue todo el país encima".

Al decir que Peña Nieto le fue infiel a su esposa "con la sobrina de la mejor amiga", Inés Moreno le preguntó por el nombre de dicha mujer. Cynthia Klitbo fue muy tajante con su respuesta:

"Yo no me aprendo el nombre de las prostis, perdóname, por qué tendría que acordarme del nombre de la tipa que le hizo la vida imposible a mi amiga. Güerita y dizque de buena familia, pero prosti al fin y al cabo".

Recordemos que fue en febrero de 2019 cuando Angélica Rivera dio a conocer su separación de Enrique Peña Nieto, un par de meses después de finalizar su sexenio como Presidente de México. En un comunicado la ex Primera Dama manifestó que "a mi esposo, siempre le entregué con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre".

Leer más: Cynthia Klitbo revela infidelidad de su exesposo con otro hombre: "tenía miedo que me enterara de su..."

Dos meses después, Peña Nieto informó que su divorcio de Angélica Rivera era oficial. "Quiero agradecer a Angélica por haber sido mi compañera, esposa y amiga a lo largo de más de 10 años, hoy ha concluido legalmente nuestro matrimonio, deseo que le vaya bien siempre". Antes de oficializarse el divorcio, fue fotografiado por un paparazzi junto a la modelo mexicana Tania Ruiz en Madrid, España, confirmándose que estaba en nueva relación amorosa.