"Le metí casi millón y medio de pesos", conoce la casa de Alfredo Adame, en exclusiva zona de la CDMX

"Yo duermo todas las noches con la pistola ahí, es legal, está registrada, esta casa es muy grande, hay mucha gente que me quiere robar, entonces si alguien se mete, pues me lo voy a llevar, la ley dice que si tú ves amenazada tu vida, estás en tu derecho de soltarle un plomazo", comentó al respecto.

En el pasado, compartió esta vivienda con su ex esposa Marypaz Banquells y luego, con su novia Susan Quintana, con quien tuvo un fugaz noviazgo. Hoy en día, vive con su productor de YouTube.

Según sus detractores, el ex conductor del programa "Hoy" vive en la ruina. Ante esto, Alfredo Adame de 63 años de edad, abrió las puertas de su casa al periodista de espectáculos Marco Antonio Silva Oficial y al equipo del programa "Todo para la mujer" de Maxine Woodside, para mostrarle a sus haters lo bien que vive actualmente .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

