¿Le plantaron el arma? Usuarios piden aclarar muerte de Octavio Ocaña; acusan a la Policía

México.- Luego de que se diera a conocer la muerte del actor Octavio Ocaña, conocido por su personaje de Benito en la serie de comedia “Vecinos”, se dieron a conocer diferentes versiones sobre el siniestro.

A través de redes sociales circularon diferentes fotografías de la escena del crimen donde se observa a Octavio Ocaña en el interior del vehículo donde sufrió el accidente al chocar y supuestamente atacado a balazos.

Sin embargo, los usuarios observaron que en las fotografías no concuerdan las versiones que se han dado a conocer.

Versión oficial

El gobierno del municipio de Cuautitlán, Izcalli, publicó las imágenes del accidente para informar a la población sobre la detención de tres sujetos armados en la autopista Chamala- Lechería. Estas personas chocaron, luego de una persecución policial.

“Los hechos ocurrieron sobre la rampa de entrada a la autopista Chamapa-Lechería con dirección a Atizapán, cuando los asegurados en su intento por darse a la fuga, se impactaron contra un vehículo particular que transitaba por la zona resultando lesionados el conductor y uno de los detenidos.”

En las fotografías que se publicaron en Twitter, se muestra a Octavio Caña en el asiento del conductor de la camioneta, ensangrentado y con la mano derecha muy cerca de su pecho, sin embargo, en una segunda fotografía se observa que trae un arma de fuego en la misma mano, la cual ya se ubica más cercana a su pierna.

Una versión apuntó a que el actor huía de los Policías Municipales junto a dos acompañantes que se encontraban en la parte trasera de la camioneta, sin embargo durante la persecución, el conductor perdió el control y supuestamente se disparó con el arma.

Usuarios en redes sociales pidieron esclarecer el caso, pues apuntaron a que el arma pudo haber sido plantada por los policías municipales.

“Todo está mal en la muerte de Benito. Las manchas de la gorra no corresponden. No hay arma en la foto tomada por un POLICÍA (se ve en el reflejo del retrovisor) Me estás diciendo que se estrelló y el arma está bien sujeta a su mano? Se ve como que a alguien se le pasó la mano”, escribió el usuario @Christian__GZ.

Otra versión apuntó que Octavio Ocaña iba a ser asaltado y al resistirse fue perseguido por los criminales, quienes lo acribillaron en una persecución hasta que perdió el control del vehículo que manejaba y chocara en un costado de la carretera.

Otra versión indica que el actor y los dos detenidos habían estado juntos bebiendo y que incluso dentro de la camioneta se encontraron bebidas alcohólicas.

Hasta la mañana de este sábado la Fiscalía de Justicia del Estado de México no ha explicado cómo ocurrieron los hechos. Los dos detenidos rindieron su declaración ante el Ministerio Público.