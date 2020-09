Le proponen matrimonio a Lizbeth Rodríguez

México. La famosa conductora y youtube Lizbeth Rodríguez recibe propuesta de matrimonio por parte de su novio dentro de una alberca. A través de su cuenta personal de Instagram, Lizbeth y su galán Esteban Villagómez, disfrutan de un momento íntimo mientras se divierte entre el agua y se da la propuesta.

Esteban tiene entre sus brazos a Lizbeth, y ambos sonríen, pero de repente él la cuestiona en voz baja si quiere casarse con él, a lo que la famosa modelo muestra su cara de sorpresa y voltea a la cámara que la graba para sonreír. El video está en Instagram y ya ha generado reacciones por parte de los fans de ella.

En mayo paasdo, Lizbeth presentó oficialmente a Esteban como su pareja sentimental. Fue por medio de su canal de YouTube que lo hizo y en las imágenes se ve que él le organizó una cena en la Isla de Santa Isabel en Nayarita para pedirle a ella que fuera su novia.

Soy Esteban Villagómez, a lo mejor me conocen a lo mejor no. No soy el CEO de Badabum, nunca fui el CEO de Badabum y nunca seré el CEO de Badabum y estamos preparando algo muy especial para Liz”, dijo en el video.