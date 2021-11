"Le puse un revolcón que no se le olvidó", la pelea de Andrés García y Héctor Suárez por bella mujer

Posteriormente cuando se levantó, Andrés García le manifestó: "aquí entre nos, la próxima vez te parto la madre en público cabrón, la mujer lo merecía porque era bellísima, no digo su nombre porque esta casada y tiene hijas".

Pero esta historia no terminó aquí. Andrés García mencionó que Manolo Fábregas continuó con sus andadas, con la intensión de quedarse con su novia : "siguió insistiendo, la mujer era guapa, guapa, guapa hasta decir ya no puedo más".

El enfrentamiento se llevó a cabo en el patio de la casa de Héctor Suárez , sin embargo, no duró mucho. A los pocos segundos de comenzar, Andrés García le dio unos buenos golpes que lo tumbaron: "¡me rompiste una costilla!", gritaba el comediante. El actor fue claro con sus palabras: "cabrón, para qué te metes conmigo y la próxima que te metas con mi vieja, te va a ir peor, así fue la anécdota esa".

Cuando Héctor Suárez sintió que ya estaba preparado tras varias clases de boxeo, buscó a Andrés García: "me dice: 'ya estoy listo para darme un entre contigo'". Pero esto no era todo, el comediante reunió para la pelea a varios vecinos, así como a los hijos de Andrés. En la "bola" también estaba Luis Miguel.

A Suárez le puse un revolcón que no se le olvidó en su vida.

En una ocasión esta mujer le hizo saber al actor que Héctor y Manolo, "fíjate que estos señores dicen que tú eres esto y esto". Ante esto Andrés García fue hablar con ellos, quienes aseguraron que Susana había malinterpretado todo. "Señores, ustedes me conocen, no jueguen conmigo", les advirtió.

"Luego nos peleamos porque yo puse a trabajar o acompañarme una mujer bellísima que era mi novia, pero resulta que tanto Manolo Fábregas como Héctor Suárez, me la querían volar".

Muchos años atrás Andrés García y Héctor Suárez trabajaron juntos en una obra de teatro, la cual fue producida por Manolo Fábregas . En ese entonces el papá del también actor Leonardo García, tenía una relación amorosa con una hermosa dama a quien llamó Susana, manifestando que no revelaría su identidad al ser una mujer casada y con hijas.

A través de su canal de YouTube, el actor mexicano de origen dominicano Andrés García , compartió una anécdota que tuvo con el fallecido comediante Héctor Suárez . Ambos tuvieron una pelea con golpes por una hermosa mujer . El galán del cine mexicano le había advertido que con él no se jugaba.

