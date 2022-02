"Le puso los cuernos con su ex", destapan la supuesta infidelidad de Christian Nodal a Belinda

"A ella no le importaba ser 'la otra', de hecho, se moría de ganas de subir fotos al lado de Christian para que Belinda se diera cuenta y así, se lo quedara de una vez por todas, pero él le pedía que fueran discretos". La también actriz de telenovelas de origen español y naturalizada mexicana, aparentemente descubrió unos mensajes de Christian Nodal con María , descubriendo la infidelidad de su entonces prometido.

Según esta persona que habló con la revista antes mencionada, a fines del año pasado, Nodal y Belinda tuvieron una crisis de pareja , separándose por un breve tiempo. Ante esto, el cantautor del Regional Mexicano habría retomado la comunicación con su ex novia María Fernanda .

Esa es la verdad, por eso Christian se adelantó a dar a conocer la noticia en sus redes sociales, para hacer creer que el truene fue de mutuo acuerdo y no quedar como el malo de la historia.

Una supuesta persona muy cercana a los cantantes, aseguró a la revista: "la verdad es que su truene se dio porque surgió un triángulo amoroso, pues Christian le puso los cuernos a Belinda con su ex".

¿Por qué terminaron Belinda y Christian Nodal? Es la pregunta que muchos se han hecho. Las especulaciones no podían faltar y de acuerdo con la revista TVNotas, el intérprete de temas como "Botella tras botella" o "Adiós amor", de 23 años de edad y originario de Caborca, estado de Sonora, México, le habría sido infiel con una ex novia llamada María Fernanda .

"Dejen de armar historias que no tienen nada que ver con nuestra ruptura, quédense con lo bonito", manifestó el pasado fin de semana el cantautor mexicano Christian Nodal , tras los ataques que ha recibido al confirmar su separación de Belinda , con quien tuvo más de un año de relación amorosa e incluso, le había dado el anillo de compromiso (valuado en tres millones de dólares).

