"Le tengo mucho respeto", Sergio Mayer y los Garibaldi, al margen del escándalo de Luis de Llano

Ante esta situación, el ex Diputado Federal compartió que habla sobre este tema con sus hijas Antonia y Victoria, fruto de su matrimonio con Issabela Camil .

Sergio Mayer no sabe hasta donde llegará la denuncia que hizo Sasha Sokol, "no sabes si solamente lo hizo mediático o hasta ahí va a quedar, pero sí muy fuerte, esperemos que todo salga bien, siempre hay que escuchar, entender y favorecer a las víctimas, eso es definitivo, ojalá que tome el curso que debe de tomar y que salgan bien todos".

"Estamos en un chat, nos escribimos y nos mandó el otro día unas cosas que él escribe, está en el chat con los Garibaldi , no hemos tocado este tema en particular, pero ahí anda, (hemos sido) muy respetuosos todos, respetando si él quiere platicar estaremos ahí", mencionó el esposo de la actriz Issabela Camil.

Sasha Sokol , ex integrante de Timbiriche , asegura haber sido víctima de abuso sexual de parte de Luis de Llano , uno de los productores musicales más reconocidos en México. "¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad", manifestó en un comunicado publicado en sus redes sociales, el pasado Día internacional de la mujer.

Francisco Inzunza

