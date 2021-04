"Le tenía mucho miedo": Violeta Isfel habla de los maltratos que sufrió por el padre de su hijo

A sus 35 años, Violeta Isfel es una feliz madre soltera. Sin embargo, eso no era así cuando tenía 17, y vivió los maltratos del padre de su ex pareja y hasta de su familia.

La actriz Violeta Isfel, conocida por su papel como Antonella en ‘Atrévete a Soñar’ reveló su experiencia siendo madre adolescente y viviendo con la familia de su ex pareja, Rommel Ramírez.

Leer más: El mensaje de despedida de Carlos Vives a su papá Luis Aurelio: "vivirá eternamente en nosotros"

De acuerdo con la misma actriz, durante su embarazo se sintió la “chacha” de la familia del padre de su hijo, quien llegó a amenazarla con golpearla.

Según relató Violeta Isfel, fue a los 17 años que decidió ser madre. Pese a las advertencias por parte de su médico, la entonces joven actriz comenzó un tratamiento de cerca de nueve meses para quedar embarazada, reveló al programa Venga la Alegría.

Fue en ese momento que, muy enamorada, fue a vivir en casa de la familia de su ex pareja, Rommel Ramírez. Señaló que al principio todo iba bien, pero pronto la actitud de todos comenzó a cambiar.

“Empezaron como muy lindos, pero luego yo era la chacha”, dijo. “Yo estaba limpiando y chacheando aún embarazada (...) ya no podía yo tener un día de embarazo, y para evitar broncas yo no decía nada”.

Violeta Isfel contó que Omar, su hijo que hoy tiene 17 años, fue un parto prematuro, que tuvo que ser dado a luz por cesárea en emergencia. Ni el padre ni su familia le apoyaron con los gastos del parto.

“Me lo tuvieron que sacar. Yo ya había pagado todo, solita, con mi beca, mis trabajos, mis cosas, yo pagué absolutamente todo”.

Para Violeta Isfel, la situación iba empeorando, al punto en que tenía que cocinar para todos y luego esconder fruta para poder alimentarse ella y a su hijo. Asimismo, contó que Rommel no llegaba a dormir en ocasiones, y cuando lo hacía, lo encontraba con olor a alcohol.

Luego de que el padre de Omar amenazara con golpearla, fue que Violeta Isfel decidió hacer su propio camino y criar a su hijo como madre soltera.

“Omar no podía llorar de madrugada, él no tenía derecho a llorar. Esa noche se despertó por una mamila, y el otro despertó en energúmeno. Él quería sacarlo para que escarmentara”.

Violeta Isfel había tratado de impedir que Rommel tomara al bebé en sus brazos, por miedo a que pudiera hacerle algo. “¿Tú qué te metes?”, dijo él, levantando la mano para golpearla.

“No me preguntes por qué, pero le dije, ‘pégame, pues, si me vas a dar, dame pero chido, aquí, que se me note para que yo lo pueda presumir a gusto’”, contó. “Me da a Omar, y obviamente a mí me quebró cien por ciento”.