Lee Dam, el niño ARMY que conquistó el corazón de V de BTS y todo el fandom

En octubre pasado BTS llevó a cabo el "Map Of The Soul On: E", que consistió en dos shows live streaming, que de acuerdo con Big Hit Entertainment los conciertos fueron vistos por más de 993 mil personas, de 191 regiones diferentes alrededor del mundo. En un principio estaba previsto que un grupo reducido de ARMYs estuvieran presentes, pero ante la continuidad de la pandemia, esto no fue posible.

Durante el "Map Of The Soul On: E" el ARMY de BTS pudo disfrutar de nuevos performances como "UGH!", "00:00 (Zero O' Clock)", "We Are Bulletproof Pt.2". Asimismo Bangtan revivió en el escenario sus pasadas eras musicales, pero sin duda alguna, los solos de cada uno de los Idols fueron los momentos más especiales para el fandom. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, interpretaron sus canciones en solitario incluidas en el full álbum "Map of the Soul: 7".

Kim Taehyung, mejor conocido como V, enterneció los corazones púrpuras del ARMY, asimismo hizo llorar a muchas fans, con su dulce y bella interpretación de "Inner Child (Niño interno)", una canción en la que V le canta a su yo del pasado. "Tal como éramos nosotros aquella época, realmente era bastante difícil mirar arriba a la estrella del cielo que estaba tan lejos, el tú de aquella época no creía en la galaxia, pero yo vi la galaxia plateada", canta Tae al inicio de este tema.

Muchos fans han tenido la dicha de conocer a BTS, pero pocos han tenido la oportunidad y privilegio de estar muy cerca de ellos, como fue el caso de Lee Dam, un adorable niño ARMY quien pudo conocer a sus hyungs favoritos.

Lee Dam cumplió su sueño de conocer a BTS. Foto: Instagram @ssss3063

Sobre el escenario del "Map Of The Soul On: E", fue montado un carrusel donde V apareció ante el ARMY (quienes disfrutaron de estos shows live streaming desde sus hogares), cantando "Inner Child" y para realizar aún más especial su performance, estuvo acompañado del pequeño Lee Dam, quien representaba a su yo pasado. Ver a Tae y Lee Dam pasear en el carrusel al son de la canción mencionada, en verdad fue muy adorable.

Ahora espero que nos riamos mucho, todo saldrá bien, ya que el yo de hoy está bien. El tú de ayer, ahora lo veo todo, las muchas espinas dentro del capullo de la rosa, quiero abrazarlas, un niño sonriente, un niño que siempre sonreía con intensidad, cuando te veo así, sigo sonriendo.

Lee Dam conoció a BTS con la canción DNA (del EP "Love Yourself: Tear"). Gracias a este pequeño niño ARMY, toda su familia incluido sus abuelos, conocen a Bangtan Sonyeondan. En su cuenta de Instagram (administrada por sus padres), fueron compartidas unas fotografías que el pequeño modelo se tomó tanto con V como con Jimin. Su mamá escribió junto a las fotos con Tae:

Me duele el corazón con solo mirar estas fotos. Él ama más a V hyung, así que todavía no puedo creerlo cuando veo esta foto. Fue tan conmovedor y estaba tan feliz. Dijo que quería escribirle una carta antes de conocerlo, así que lo hizo y quería decirle que lo ama, pero dijo que estaba nervioso…jaja. Gracias por adorarlo.

V y Lee Dam realmente adorables. Foto: Instagram @ssss3063

En otra de las publicaciones en Instagram, la mamá de Lee Dam escribió, "esta foto es simplemente amor, no necesito palabras. El resto de fotos son colección privada". El niño ARMY se refiera a Park Jimin como "el tío Jimin".

¿El angelical tío Jimin? ¿O hyung? El amor de Dam por Bangtan es algo que todos a su alrededor conocen. Los amó desde que salió 'DNA', así que en nuestra casa, incluso su abuela y su abuelo saben sobre BTS. Aquellos que han visto a Dam a menudo lo sabrían. Siempre escuchó a BTS en el auto. Siempre me decía: 'mamá, uno de mis deseos es conocer a BTS'. Finalmente su sueño se hizo realidad, tiene mucha suerte ¡Bebé ARMY!

Jimin y Lee Dam en el camerino. Foto: Instagram @ssss3063

Lee Dam se ha robado el corazón del ARMY de BTS por su dulzura y por amar a Bangtan.