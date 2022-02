Lee Jung Jae y Jung Ho Yeon, protagonistas de Squid Game, hacen historia en los Premios SAG Awards

Durante la 28ª entrega de los Premios SAG Awards sucedieron momentos memorables. Lee Jung Jae y Jung Ho Yeon, quienes forman parte del elenco estelar de la aclamada serie "Squid Game" (en Latinoamérica "El juego del calamar"), hicieron historia al ser los primeros actores surcoreanos en ser galardonados por el Sindicato de Actores de Estados Unidos.

“Dios mío, muchas gracias, esto es realmente enorme", expresó el actor Lee Jung Jae de 49 años de edad y originario de Seúl, Corea del Sur, al ganar en la categoría "Mejor actor en una serie de drama". Con la ayuda de una traductora, mencionó haber escrito algo especial para la ocasión, "pero no creo que pueda leerlo".

Agradeció al Sindicato de Actores de Estados Unidos por el premio y asimismo, dio las gracias "a la audiencia global por todo su amor por 'Squid Game'", así como a todo el equipo de dicha serie, que se convirtió en la más vista de todos los tiempos en la plataforma Netflix.

Por su parte, la actriz Jung Ho Yeon de 27 años de edad, también nacida en la capital surcoreana, ganó el SAG Awards como "Mejor actriz en una serie de drama". En su discurso de aceptación de este merecido galardón, manifestó con lágrimas en sus ojos.

"En primer lugar, muchas gracias. He visto a muchos de los actores en la audiencia a través de la pantalla del televisor, soñando con convertirme en actriz algún día mientras los miraba a todos, gracias por hacerme soñar y abrirme la puerta. ¡Los amo, mi equipo de 'Squid Game'".

Sus palabras hicieron llorar a varias personas de la audiencia. Cabe mencionar que en la terna "Mejor actriz en una serie de drama", también estuvieron nominadas Jennifer Aniston ("The Morning Show"), Elisabeth Moss ("The Handmaid’s Tale"), Sarah Snook ("Succession") y Reese Witherspoon ("The Morning Show").

Lee Jung Jae compitió en la categoría "Mejor actor en una serie de drama" con Brian Cox ("Succession"), Billy Crudup ("The Morning Show"), Kieran Culkin ("Succession") y Jeremy Strong ("Succession").

La serie "El juego del calamar" fue merecedora del SAG Awards a "Mejor actuación de acción destacada de un elenco de dobles, en una serie de comedia o drama".

Recordemos que la serie dirigida por el guionista y director surcoreano Hwang Dong-hyuk, también estuvo nominada como "Mejor actuación destacada de un elenco en una serie dramática", siendo la primera serie de televisión en idioma no inglés en ser nominada para un premio del Sindicato de Actores de Estados Unidos.

Leer más: Ganadores de los Premios SAG Awards 2022; el actor Eugenio Derbez dedica su galardón a México

"Estoy muy agradecido con todos los que amaron y apoyaron el programa. ¡Gracias! Los amo a todos", externó el actor Lee Jung Jae en su cuenta de Instagram, luego de su triunfo en estos premios conocidos como "la antesala de los Óscar!