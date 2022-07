Lee Know, I.N y Felix positivo a Covid-19; Stray Kids pospone dos shows del tour por Estados Unidos

Mediante un comunicado, la agencia JYP Entertainment y Live Nation, informaron que Lee Know, I.N y Felix, integrantes de la agrupación musical surcoreana Stray Kids, dieron positivo a Covid-19, motivo por el cual, dos de los conciertos del "Stray Kids 2nd World Tour Maniac" fueron pospuestos. Pidieron comprensión a STAY y todo el apoyo a los Idols.

Los ocho integrantes de Stray Kids y todo el personal que forma parte de este tour mundial, se han estado realizando de forma preventiva kits de autodiagnóstico todos los días, antes de comenzar con las actividades.

Lee Know, Felix e I.N obtuvieron resultados positivos en los kits de autodiagnóstico realizados el 2 de julio, por lo que acudieron de inmediato a un hospital para hacerse pruebas de PCR y fueron diagnosticados con Covid-19.

Por su parte, Bang Chan, Changbin, Han, Hyunjin y Seungmin dieron negativo en sus respectivas pruebas, así como todo el personal que lo acompaña.

"Todos los miembros de Stray Kids recibieron las tres dosis de la vacuna Covid-19 y cada uno, ha estado usando habitaciones individuales. Lee Know, Felix e I.N actualmente, no presentan ningún síntoma y están en cuarentena de acuerdo con las pautas de los CDC de los Estados Unidos; continuarán enfocándose en la higiene personal y monitorearán continuamente su salud", mencionó JYP Entertainment y Live Nation.

Stray Kids forma parte de la cuarta generación del K-Pop.

Ante esta situación, luego una reunión con las partes relacionadas con el "World Tour Maniac", se llegó a la decisión que los conciertos en Atlanta, Georgia (3 de junio) y Fort Worth, Texas (6 de julio) fueran pospuestos.

"Pedimos comprensión a STAY, ya que STAY son los que han estado esperando con ansias los conciertos, proporcionaremos más detalles sobre las nuevas fechas de estos espectáculos tan pronto como sea posible".

Tanto JYP Entertainment como Live Nation, se disculparon con STAY por causar preocupación. Asimismo, resaltaron que seguirán poniendo la salud de los Idols como la máxima prioridad y proporcionarán, todo lo posible para apoyar la pronta recuperación de Felix, Lee Know y el maknae I.N.

Cabe mencionar que esta es la segunda ocasión en que Lee Know da positivo a Covid-19; esto ocurrió a los pocos días del lanzamiento del EP "ODDINARY" de Stray Kids. En aquella ocasión, también dieron se contagiaron Han, Changbin, Seungmin, Hyunjin y el líder Bang Chan.

Por otra parte, el "Stray Kids 2nd World Tour Maniac" comenzó en abril pasado en Seúl, Corea del Sur, continuaron con una serie de conciertos en Kobe y Tokio, Japón. La boy band, que forma parte de la cuarta generación del K-Pop, inició con su gira por Estados Unidos a fines de junio pasado en Newark, Nueva Jersey y luego en Chicago, Illinois.

De momento, se desconoce si los conciertos en Los Ángeles y Oakland, Californa, y en Seattle, Washington, también serán pospuestos.