Lee Konitz, el pionero saxofonista de jazz, muere por Coronavirus

Nueva York.- El innovador saxofonista de jazz Lee Konitz, quizás mejor conocido por su trabajo en el álbum fundamental de Miles Davis "Birth of the Cool", murió a los 92 años de edad, tras complicaciones en su salud a consecuencia del Coronavirus.

Lee Konitz, un artista prolífico celebrado por su habilidad para improvisar durante una carrera de siete décadas, murió después de una batalla con COVID-19. Nacido Leon Konitz en Chicago el 13 de octubre de 1927, el músico era el más joven de tres en una familia de inmigrantes judíos. Comenzó a tocar el clarinete cuando era niño antes de cambiar al saxofón, el instrumento que usó para cultivar un estilo singular y sin inflexiones que lo diferenciaba del dominante Charlie Parker de la época, a quien Konitz consideraba un amigo.

"El blues nunca se conectó conmigo", expresó a The Wall Street Journal en 2013, "conocía y amaba a Charlie Parker y copiaba sus solos de bebop como todos los demás".

Pero no quería sonar como él, así que casi no usé vibrato y jugué principalmente en el registro más alto, ese es el corazón de mi sonido.

Lee Konitz fue el último músico sobreviviente que tocó en las sesiones de "Birth of the Cool" de Davis, que luego describió como mucho más arregladas que el estilo de improvisación con el que se haría famoso. Mucho más influyentes en el camino pionero de Lee Konitz fueron sus estudios con el pianista Lennie Tristano, que según él lo hizo "tomar la música más en serio".

Lee Konitz es el último músico de jazz en sucumbir a COVID-19, con el trompetista Wallace Roney, el pianista Ellis Marsalis Jr y el guitarrista Bucky Pizzarelli, todos fallecidos después de las complicaciones del virus de rápida propagación.

Lee Konitz continuó tocando y girando a sus 90 años. Se ganó la vida modestamente como un gran jazz, nunca contrató agentes o publicistas, pero tampoco comprometió su dirección. "Siempre he sido sobre la música, no sobre el negocio del espectáculo, también tuve la suerte de pasar toda mi vida creando música, ahora, eso es genial", dijo a The Wall Street Journal.

