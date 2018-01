Legarreta se muestra al natural y la llenan de halagos

Andrea Legarreta vuelve a acaparar la atención del público en sus redes sociales, ahora gracias a que publicó una imagen de ella donde luce sin gota de maquillaje.

"En mis propósitos de año nuevo, yo encabezó la lista", escribe la conductora del programa "Hoy" respecto a la imagen.

Y sus seguidores no dudan en expresarle lo que sienten y piensan por ella. "Te amo y te sueño todas las noches bella dama", "Woao, que hermosa...", "Al ver tu rostro, me pregunto que es lo que piensas y que te dice tu visión del mundo común de gente que te admira", señalan algunos.

Andrea y su mamá. Foto: Facebook

Andrea Legarreta y sus bellas piernas alborotan las redes.

No cabe duda que una de las conductoras de televisión más bellas, es Andrea Legarreta. Constantemente a través de sus redes sociales, comparte esa belleza que posee.

Andrea Legarreta compartió recientemente en su perfil de Instagram, un modelito que resaltó sus bien torneadas piernas, y vaya que levantó suspiros, ya que en tres días suma más de 58 corazones rojos.

#HoyEnHoy modelito de @bcbgmaxazria ������ Una publicación compartida de andrealegarreta (@andrealegarreta) el Dic 27, 2017 at 3:08 PST

Algunos de los comentarios sobre dicho post que ha generado suspiros:

"Por mucho, las mejores piernas de la televisión mexicana".

“Estas hermosísima Andrea, besos”.

“Eres una mujer muy bella”.

“Mi chaparrita preciosa, tan bella como siempre y con esas piernas, espectaculares y bellas”.

“Chulada de piernas tienes”.

“¿Que comen los pajaritos? macitaaaa…”.

La conductora del matutino Hoy, gusta de compartir imágenes en las que resalta su belleza.

Te comparto otras publicaciones que le han dado muchos halagos de parte de sus seguidores:

Por otra parte, desde hace varios años, Andrea Legarreta lidia con rumores de divorcio de su esposo Erik Rubíny en decenas de ocasiones ha salido a desmentir dichas versiones. Sin embargo, el fin de semana un sitio de internet aseguró tener una entrevista exclusiva en la que la conductora revelaba los supuestos motivos de su separación.

Poco después, Andrea hizo frente a dicha publicación desmintiendo su divorcio y pidiendo a sus seguidores que no cayeran en las redes de sitios que buscaban lucrar con su imagen:

"Increíble y triste toda la basura y mentiras que publican en las redes. Casi a diario me encuentro con información falsa de todo tipo, incluyendo de mi vida privada y laboral, pero esto es el colmo, gente que inventa una supuesta entrevista mía, en donde inventan una supuesta ruptura con Erik y el supuesto motivo es que yo me dedico a vender ciertos suplementos que seguramente son tan asquerosos y falsos como sus mentiras sin escrúpulos”.

La familia Rubín Legarreta. Foto: Twitter

“A nuestra familia no le hacen daño con sus mentiras, porque ya estamos acostumbrados a eso, pero lo que verdaderamente me preocupa es el daño que puedan hacer al público que cae en las redes de estos ladrones y compran sus productos, tengan cuidado por favor. No vayan a ocasionarles algún daño a su salud con los productos que venden. Gracias por leerme. Apapachos para ustedes con todo mi amor”.

TE PUEDE INTERESAR:

Miguel Bosé coronará a la reina del Carnaval de Mazatlán.

Mazatlán, Sinaloa.- Tras rumores sobre los artistas que se presentarían en el marco del Carnaval Internacional de Mazatlán 2018, esta mañana de manera oficial se dio a conocer el elenco en el teatro Ángela Peralta. Banda Carnaval, Banda Ms, Il Divo, Miguel Bosé y el grupo juvenil CD9 serán los encargados de amenizar la fiesta porteña de este año.

El Gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, el Alcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta y Raúl Rico, director de Cultura se dieron a la tarea de compartir los detalles del Carnaval.

Dan a conocer los detalles del Carnaval de Mazatlán. Foto: Sergio Pérez

Miguel Bosé engalanará la coronación de la Reina de Carnaval; IL Divo, la coronación de los Juegos Florales y CD9 explotará de energía el escenario en la coronación de la reinita infantil.

El Carnaval de Mazatlán lleva este año el nombre de "Patasalada, El Circo de los Talentos" y está próximo a realizarse del 8 al 13 de febrero.

El gobernador del estado resaltó que es la primera vez que traen un elenco de talla internacional.

7 Países • 66 Conciertos • 460,000 Espectadores.

A tod@s un 2018 fantástico y con más retos que el año que se va. Mucha salud, alegría, pasión, economía y progreso. Y por supuesto gracias sin límites para aquell@s que conmigo hicieron parte de la aventura del 2017.

MB pic.twitter.com/mSdhTDDiNj — Miguel Bosé (@BoseOfficial) 31 de diciembre de 2017

El show de Miguel Bosé tendrá un costo de 8 millones de pesos y el cantante solicitó ser quien corone a la máxima embajadora de las fiestas carnestolendas.

El carnaval requerirá una inversión superior a los 30 millones de pesos. Una parte cubierta por patrocinio, otro recurso pro carnaval y resto lo aportan el Gobierno municipal y estatal.

El alcalde Fernando Pucheta resaltó que será el mejor carnaval de Mazatlán.