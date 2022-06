Leididiana Mayorquin cantará con el corazón para ganar La Voz

La Voz en su versión adulta ya esta de regreso con una edición más, donde se ha hecho presente el talento de muchos concursantes de todo el país, pero sólo uno logrará ser el ganador.En las audiciones hemos visto desfilar por el escenario a grandes voces, pero pocas han hecho girar las cuatro sillas, como ha sido el caso de Leididiana Mayorquin, con la canción Aunque me cueste la vida. La rosanse que fue inscrita en este reality por su hermano, platicó para EL DEBATE que nunca imaginó que los coaches giraran la silla.

¿Quien es Leididiana Mayorquin?

Leididiana Mayorquin tiene 10 años cantando profesionalmente, ha formado parte de agrupaciones en el municipio de El Rosario, tamién la han invitado a participar en importantes eventos como el Carnaval de Mazatlán y la Feria de la Primavera de su municipio y actualmente es la voz de un grupo musical del municpio de Escuinapa. Llegó a La voz por su hemano, quien la inscribió en este reality sin que ella estuviera enterada.

“Por puro gusto no fue que llegué a La Voz, yo no me hubiera atrevido a inscibirme poque es una producción enorme y además son muchos los filtros que tienes que pasar. Mucha gente no tiene idea de cuantos filtros hay y cuanta gente es la que se incribe para que solo eligan a un grupo muy pequeño” detalló.

Muchos podrían pensar que por el hecho de ser cantante, Leididiana es una persona que le gusta el medio del espectáculo, pero resulta que es todo lo contrario, asegura que no es muy sociable y aunque ama cantar, las relaciones públicas no se le dan.

Yuridia quedó cautivada con la Rosarense.

Estar en el escenario de la Voz es algo indescriptible

Como algo indescriptible Leididiana describe el escenario de La Voz, donde con su impresioante talento logró hacer girar las cuatro sillas.

“Desde que estas atrás del escenario y cuando vas a subir es una emocion impresionante, algo indescriptible porque realmente traes la emoción y los nervios. Te jurgo que cuando se giraron las cuatro sillas pensé muchas cosas y a la vez no pensaba nada. Yo gracias a Dios he cantado para mucha gente y en eventos importantes, pero esta ahí no es lo mismo, porque le estas cantando a unos artistas internacionales que te estan poniendo toda la atencion y eso es mucha presión. Pero otra de las presiones es mi familia, mi público y mis amigos, que son los que siempre me han apoyado y creido en mi”.

La cantante asegura que aunque confía en su talento, nunca pensó que los coaches fuera a voltear, porque yo habia escuchado a los demas participantes con un nivel vocal muy alto y pensó que la competencia era grandisima.

“Me sorprendi mucho porque a las 3 estrofas se voltea el primero, pero tambien fue algo curioso porque luego vi a la otra silla que giró y dije Leidi ya estas dentro, entonces me solté, pero aun tenia nervios, porque ya no solo me estaban escuchando, aparte me estaban viendo. Cuando terminé la canción vi cuatro sillas en blanco y no podia hablar, te juro que a mis 40 años yo nunca habia sentido esa emoción”.

Pese a que le resultó muy dificil elegir a un solo coach, Leididiana comentá que se dejó guiar por su corazón.

”A mi me gustan los 4 coaches, porque todos tiene una carrera imresionante, pero hice lo que me dictó mi corazón, aunque creo que también influyó las palabras que dijo Yuridia, sentí que le puso antención a mi voz . Dijo que le parecía muy clara y limpia y que sabia que en el género que a mi me gusta, que son las baladas, podria manejarlo muy bien”.

Cantará con el corazón para llegar a la final

Al igual que todos los que están dentro de La Voz, Leididiana también quiere convertirse en la ganadora de este reality show y para lograrlo simplemente hará lo que sabe hacer, cantar con el corazón.

“Claro que quiero ganar La Voz y voy hacer lo que se hacer, a mi me gusta cantar y lo voy hacer con todo lo que yo tengo, desde luego siguiendo las indicaciones que me den porque ellos son los que saben y te dicen que puedes proyectar..Voy a seguir la línea que me indiquen y a meterle todo e l corazón, no es modestia pero por algo llegué a La Voz y se que todos tambien var a da lo mejor, además trataré.de controlar los nervios porque a veces me traicionan”.

Contenta con todo esto que esta viviendo en La Voz, Leididiana expresó que ha logrado tantas cosas en la música por su familia, porque han sido ellos los que la han impulsado. Desde luego agradeció a toda la gente que le esta brindando su apoyo, todas esos mensajes y palabras que ha recibido, incluso de personas que no la conocían. Aseguró que va hacer todo lo posible para seguir poniendo en alto el nombre de Sinaloa, de El Rosario y Escuinapa, que es donde más se mueve por cuestiones laborales. Aunque también esta consiente que no todo esta en ella porque es un concurso y la competencia es dificil.