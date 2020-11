Lele Pons enamora en Halloween con su sensual disfraz de Buzz Lightyear (VIDEO)

Eleonora Pons Maronese, mejor conocido en internet como Lele Pons, ¡lo hizo de nuevo!, la actriz de origen venezolano subió una fotografía y un video mostrando su disfraz de Halloween sin esperar la impresionante reacción de sus fans.

La también modelo e influencer lució un sexy conjunto que dejó poco a la imaginación de sus 42 millones y medio de seguidores, obteniendo casi 2 millones de likes en la imagen y más de cinco milles de reproducciones en el metraje.

Dentro de las nada despreciables cifras también se pueden encotrar casi 18 mil comentarios en ambas publicaciones, siendo los halagos y emojis de corazón los más comunes.

Y si te preguntás, ¿cuál fue el disfraz?, te sorprenderás al saber que fue de un personaje que aparece en la saga de Toy Story, Buzz Lightyear.

El sensual atuendo consiste en una suerte de botas largas color plateado, una peluca de color morado, un par de guantes blanco con verde, lentes obscuros grandes y un bikini que dejó poco a la imaginación.

En la parte superior del bikini, tiene un par de alas silimares a las que porta el protagonista de la película mencionda, resaltando que no solo es un atuendo atractivo, sino uno bien logrado.

VIDEO

El video que subió fue según palabras de internautas, "un regalo a sus fanáticos", pues se le ve modelando en el pasillo de una vivienda, pero como si estuviera en las mejores pasarelas.

Tras dar unos pasos viendo fijamente a la cámara, Pons da una vuelta de 360 grados que mostró a detalle la parte trasera del disfraz para terminar tirando un "beso" a sus millones de seguidores.

Como descripción del metraje se pude leer la típica frase de Buzz Lightyear: "TO INFINITY AND BEYOND", o "AL INFINITO Y MÁS ALLÁ" en español.

A continuación verás el video antes descrito, si quieres ver también las otras dos fotografías basta con entrar a la cuenta oficial en Instagram de Lele Pons, o dando clic sobre su nombre en el siguiente enlace.