Estados Unidos.- La influencer venezolana Lele Pons decidió consentir a sus fanáticos previo a la Navidad, pues compartió sus vacaciones de fin de año alrededor del mundo y lució de lo más espectacular en una atrevida sesión fotográfica en las frías montañas del Big Bear Lake en California, Estados Unidos.

Días llenos de diversión fueron los que vivió la querida figura de televisión, tanto que compartió los días intensos que experimentó en el lugar, cumpliendo uno de los sueños que tenía desde que era una niña; esquiar en traje de baño, dejando a todos con la boca abierta al lucir la tremenda figura que mantiene gracias a ejercicios y dietas.

La estrella de las redes sociales de 24 años de edad, cuya cuenta de Instagram tiene más de 43 millones de seguidores, demostró que para ella el frío no es ningún impedimento para lucir su hermosa figura, pues posó en un increíble traje de baño morado con franjas blancas, orejas de gatito, guantes y un equipo de esquí mientras practicaba el deporte en la nieve.

Demostrando siempre ser una mujer muy lanzada, Lele se animó a realizar el deporte con poca ropa encima, algo que muy pocos se atreven a hacer, debido a las bajas temperaturas del lugar. La joven puso el ejemplo a todos sus seguidores de cómo equiparse a la hora de esquiar y dejó a todos con el ojo cuadrado por tan tremenda aventura.

Lele Pons se pone navideña y posa luciendo todos sus atributos. Foto: Instagram

Aunque esta fotografía no ha sido la única con la que ha enloquecido a todos, pues durante los días más navideños de este mes volvió a hacer de las suyas y lució su pronunciada figura en una pijama con temática de la celebración tan ajustada que marcó a la perfección su físico, esto mientras posaba con un regalo en las manos.

Con una alta coleta rizada, la modelo mostró también su arbolito navideño, el cual adornó de una forma clásica, con luces en color cálido, figuras de madera, esferas y guirnaldas con los colores rojo, verde y dorado, lo que claramente no podría faltar era la estrella navideña que debe adornar la punta más alta del pino y los halagos le sobraron.

Lele Pons lució hermosa con sus atuendos navideños. Foto: Instagram

Durante el inicio de este especial mes la también cantante no ha dejado de demostrar lo mucho que le gusta la celebridad, tanto que decidió grabar un sencillo con la temática de las fechas navideñas, este fue titulado 'Let It Snow (Navidad, Navidad, Navidad)' y acompañado de un video musical en donde la vemos luciendo los mejores atuendos y algunos momentos al lado de su familia, así como de su novio, el cantante del género urbano Guaynaa.

El video se encuentra desde algunas semanas en la plataforma de streaming musical de Amazon y en Instagram cuenta con más de cuatro millones de vistas aquel anuncio de Lele. Entre otros temas con los que Pons ha logrado gran éxito encontramos 'Se te nota' y 'Celoso'.

Por si fuera poco, Lele Pons decidió tomar una gran cantidad de pintura verde y embarrarla por todo su cuerpo, pues se vistió de una versión femenina de El Grinch, esto junto a su novio Guaynaa, con quien ya comparte varios meses y comenzó una relación desde aquel éxito que grabaron juntos en el estudio.

Durante la temporada navideña, Lele Pons ha lucido los mejores atuendos. Foto: Instagram

Lele vistió un vestido de Santa Claus, un gorro y la piel verde desde la cabeza hasta los pies y Guaynaa el traje original del gran hombre barbón de traje rojo. La fotografía sobre pasa los dos millones de me gustas y cuenta con comentarios de todo tipo entre los que se han destacado los elogios hacia la increíble relación que comparten.