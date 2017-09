Len Wein, creador de "Wolverine", muere a los 69 años

El escritor y editor Len Wein, creador de personajes como Wolverine y All-New X-Men falleció a los 69 años, según informó hoy en su página web DC Entertaiment.

В долине больше нет бандитов��. Светлая память Лен Уэйн. #leinwein #logan #Wolverine #ленуэйн Una publicación compartida por Givi Harabadze (@giviharabadze) el 11 de Sep de 2017 a la(s) 4:14 PDT

"Con gran pesar" DC Entertaiment lamenta el fallecimiento de Wein, "un querido amigo que contribuyó durante largo tiempo a la compañía", indica DC en su web.

Wein, nacido en Nueva York en 1948, fue además cocreador, junto a Bernie Wrightson de Swamp Thing y en su larga carrera escribió cientos de títulos.

#Thnks4all #LeinWein #restinpeace �� Una publicación compartida por langas green ������ (@langasgreen) el 10 de Sep de 2017 a la(s) 9:59 PDT

Además, tuvo una "exitosa carrera en la animación televisiva" donde firmó los guiones de series de éxito como X Men o Spider-Man y Batman: The Animated Series, agregó la fuente.



La presidenta de DC Entertainment, Diane Nelson indicó que Wein fue "una las personas más cordiales y leyenda del cómic" y que escribió o editó "casi todos los personajes importantes de DC -no hay apenas una faceta del mudo de DC en la que Len no hubiera colaborado-".

Nelson indicó que, tanto ella, como DC y la industria echarán "mucho de menos" tanto a Wein como a su talento. "Nuestro amor y nuestras oraciones van para Christine (Valada, su esposa), su familia y sus fans".

"Un gigante de la historia cuya carrera creativa sobresale como una de las más prolíficas y significativas de todas"; así se refiere a Wein en su página de internet Marvel, con la que también desarrolló parte de su carrera.

La creación de Wolverine y All-New X-Men fueron logros sobresalientes de Wein durante la década de los setenta.

Sobre el personaje de Wolverine, Marvel recuerda que Wein lo presentó como un agente canadiense enviado para enfrentarse al Increíble Hulk y un año más tarde utilizó al héroe mutante para revivir a Los hijos del átomo.

#leinwein pereka Wolverine dan Swamp Thing meninggal dunia pada umur 69.RIP Una publicación compartida por faktahero (@faktamarvel) el 11 de Sep de 2017 a la(s) 7:45 PDT

Wein será recordado, según Marvel, "por su corazón audaz" que infundió a sus historias y personajes, así como "por su afán por buscar nuevos horizontes" para sus creaciones.

Lo que se hace hoy en el mundo de cómic, según el editor de DC Entertainment, Jim Lee, "está basado en el trabajo pionero de gente como Len (...) Todos nosotros tenemos una gran deuda de gratitud con él".

Descanse em paz. #leinwein #swampthing #wolverine Una publicación compartida por Quadrinhos e mais Quadrinhos (@quadrinhos_e_mais_quadrinhos) el 11 de Sep de 2017 a la(s) 8:02 PDT

Un grande en el arte.

Los X-men son uno de los equipos emblemáticos de los cómics. Y una de las razones está en su amplio elenco de héroes, con personajes tan memorables como Charles X-Xavier, Cíclope, Jean Gray o Bestia. Pero quizás el más popular de todos ellos es uno que originalmente no hizo parte del equipo: Wolverine.

Hasta ahora no se hace público el motivo de su deceso. Wein pasó los últimos años sobreponiéndose a una serie de problemas de salud que lo llevaron más de una vez al quirófano. El artista y escritor de cómics nació en Nueva York, Estados Unidos.

A los 20 años comenzó su carrera haciendo freelance para DC Cómics. Pero fue en la competencia de esta compañía, Marvel, que dio a luz a Wolverine y un par más de famosos mutantes.

Len Wein tenía 69 años de edad. Foto: Twitter

El papá de los mutantes más famosos del mundo.

Len Wein debe su reconocimiento en el mundo de los cómics al enorme número de series en las que trabajó: ‘Daredevil’, ‘Superman’, ‘The Flash’, ‘The Amazing Spider-Man, ‘The Incredible Hulk’, entre otras. Pero su mayor logro en este mundo fue la cocreación de Wolverine, de la mano de John Romita Sr. y Herb Trimpe. En caso de que no lo sepas, la primera aparición del héroe fue en un cómic de ‘The Incredible Hulk’.

Fue en ‘Giant-Size X-Men #1’, el regreso del grupo de mutantes en 1975, que Len Wein pudo integrar a Wolverine en el equipo. No solo eso, sino que también ayudó a la creación de nuevos personajes en los X-Men: Colossus, Storm, Nightcrawler y Thunderbird. Todos estos héroes pertenecen a minorías o son extranjeros, por lo que muchos fans agradecen a Wein el traer personajes diversos a la historia.

El monstruo de DC.

Y aunque su personaje más popular estaba en Marvel Comics, el corazón de Len Wein siempre perteneció a DC. El escritor fue el creador de personajes más oscuros, pero no menos importantes, como Swamp Thing. Este protector de la naturaleza fue el producto de su intento por traer un personaje de horror diferente al mundo de los cómics. Swamp Thing debutó en ‘The House of Secrets No. 92’ (1971).

Wein siempre será recordado por los fans de los cómics como una figura que inspiró a grandes personajes en ese mundo. Su muerte, por supuesto, causó la reacción de diversas personalidades que compartieron su pésame a través de Twitter.