Lenny Kravitz anuncia fechas para México

El cantante y compositor estadunidense Lenny Kravitz anunció que visitará México en abril de 2018 como parte de su gira “Raise vibration”, con la cual visitará Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México.

El intérprete de “Again” ofrecerá un concierto en la capital del país el 13 de abril, y el 15 estará en Monterrey, para cerrar su “tour” el 18 del mismo mes en Guadalajara, se indicó en un comunicado de prensa.

Considerado uno de los músicos de rock más importantes de nuestro tiempo, Lenny Kravitz ha trascendido el género, el estilo, la raza y la clase en el transcurso de una carrera musical de 20 años.

Revelándose en las influencias soul, rock y funk de los 60 y los 70, este escritor, productor y multi-instrumentista ha ganado cuatro Grammy consecutivos, además de establecer un récord de la mayor cantidad de triunfos como Mejor Vocal de la canción masculina Performance.

Además de sus 10 álbumes de estudio, que han vendido más de 38 millones de copias en todo el mundo, este artista multidimensional ha pasado al cine, apareciendo como “Cinna” en la exitosa película "The hunger games" y "The hunger games: Catching fire". Kravitz también se puede ver en las películas aclamadas por la crítica "Precious" y "The Butler".

LENNY KRAVITZ Y SU VIDA AMOROSA CON NICOLE KIDMAN

La actriz Nicole Kidman reveló que estuvo comprometida con el cantante Lenny Kravitz, en una entrevista para The Edit, que forma parte de 'Net-a-Porter'.

Aunque ya se sabía de su romance, poco después de que Kidman quedara divorciada de Tom Cruise, no se había revelado su compromiso.

Vanity Fair retomó declaracioens de Kidman de 2007, cuando dijo que tras la ruptura con Cruise sólo deseaba enfocarse en sus hijos.

“No me sentía cómoda teniendo a a alguien en ese alboroto y entonces me comprometí con alguien… pero no estaba bien. No estaba lista. No estábamos listos”.

En ese momento no quiso revelar con quién se había comprometido, pero al hablar a The Edit sobre su serie Big Little Lies de HBO, en la que comparte créditos con Zoe Kravitz, hija de Lenny, Kidman mencionó:

“Bueno, yo conocía a Zoe porque estuve comprometida con su padre. ¡Todo queda en familia! Amo a Lenny, es un gran chico”.

De acuerdo con la revista People, Kidman y Kravitz se conocieron en el verano de 2003, cuando ella rentó el departamento de él en Manhattan.

Sin embargo, el romance fue efímero, pues para diciembre de ese mismo año rompieron. Kidman está casada desde 2006 con el cantante Keith Urban.

Con información El Universal