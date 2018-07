Leo Deluglio: una joven carrera actoral, grandes proyectos

El actor argentino Leo Deluglio, radicado en la Ciudad de México, tiene un absoluto futuro en el mundo de la actuación. En su joven carrera artística grandes proyectos lo respaldan. Conquistó al público hispano con su personaje de Diego Padilla en la telenovela "La Doña", de la cadena Telemundo; asimismo, cautivó al público juvenil en la serie "Vikki RPM", de Nickelodeon.

Actualmente podemos ser testigos del talento de Leo Deluglio en el melodrama "Y mañana será otro día...mejor", que se transmite por Las Estrellas; dicha telenovela de Televisa se encuentra en sus últimos capítulos.

Foto: cortesía Líderes Latinos

En entrevista para EL DEBATE Leo Deluglio comentó sobre este melodrama; “llegó en un momento en donde estoy mucho más seguro de mi trabajo, muy seguro de lo que quiero que se vea en pantalla”.

Foto: cortesía Líderes Latinos

Leo interpreta a Ángel “El Killer”, quien a su corta edad deberá enfrentar todo lo que implica un embarazo no deseado.

“Ha sido genial poder lucirme, actoralmente hablando, mi personaje entra con una historia muy fuerte, donde hay un embarazo no deseado, entonces para mí es algo nuevo de interpretar; nunca había hecho un personaje que tenga este tipo de situación, con toda la responsabilidad del mundo en hacer este personaje muy bien y tener una interpretación que todos digan: ‘estuvo muy bien lograda’”.

“El Killer” no es un simple personaje, ya que fue sacado del entorno en el que vivimos, un personaje de la vida real. “Un acostón no es andar, así que relájate, le dijo ‘El Killer’ al personaje de Regina (interpretado por la actriz Miranda Kay), cuando ella le reclama al verlo con otra chava.

Lo que el personaje de Leo Deluglio desconocía es que Regina lo buscaba para darle la noticia de que estaba embarazada.

El sentido de la novela es tocar temas que son totalmente reales, problemáticas que son muy comunes y que se están desviando en esta sociedad, donde todavía tenemos mucho por aprender con respecto a los adolescentes, cómo vemos el vínculo con nuestra pareja, tratar de fortalecer un poco más todo esto.

Foto: cortesía Líderes Latinos

El actor argentino se incorporó a mitad de las grabaciones de "Y mañana será otro día...mejor", producida por Carlos Moreno para Televisa, protagonizada por Angélica Vale, Alejandra Barros, Diego Olivera y Luis Hacha; “el elenco me recibió súper bien”, expresó Leo.

El joven intérprete resaltó que la telenovela no es solo una familia, sino también un espacio donde se tocan temas dramáticos y complicados.

“Nuestro público se sensibiliza con estas situaciones, todos hemos tomado la responsabilidad de comunicar a través de la telenovela algo qué dejar en la consciencia de las personas que nos ven, que es entre otras cosas, la responsabilidad de pensar en el otro, de estar ahí por los demás, por ejemplo, la situación del embarazo no deseado donde está involucrado mi personaje, dar ese mensaje de que un bebé no necesariamente es un problema, si le vemos el lado positivo, es un regalo que nos da la vida para volvernos mejores personas”.

Leo manifestó que México es un bello y enorme lugar donde se dan muchas oportunidades; “hay propuestas de hacer teatro, algo que he querido hacer y no había tenido la oportunidad; hay también propuesta de cine, todavía estamos analizando lo que más nos conviene, lo que signifique un reto más grande, estamos en ese proceso ahorita”.

El actor invita a no perderse el final de la telenovela este domingo 29 de julio, asegurando que se viene un final muy fuerte.

Lo que venga va a ser lo mejor, será recibido con mucho amor, ahorita estoy terminando con esta etapa de 'Y mañana será otro día', ya luego veremos que aparece.

Foto: cortesía Líderes Latinos

Sin dudar alguna uno de los proyectos claves en la joven carrera artística de Leo, fue "La Doña", donde trabajó a lado de grandes actrices como Aracely Arámbula. El personaje de Diego Padilla, dejó un gran aprendizaje actoral al argentino, ya debía interpretar a un persona tan sufrido, tan maltratado, un personaje que en la mayoría de las escenas estaba llorando, estaba triste y deprimido.

Uno tiene que interpretar con toda la pasión del mundo a su personaje, debes siempre recordar que tu personaje tiene un porque, tienen un sentido, un objetivo, tienes que hacer que la gente lo crea.

Leo Deluglio comparte el éxito cosechado hasta el momento, con todos sus seres queridos, así como con todas las personas que le han tendido la mano en este caminar en busca de sus metas.

Foto: cortesía Líderes Latinos

"El éxito lo recibo siempre con mucho amor, estoy muy agradecido con un país que me ha dado mucho, que es México, me ha recibido siempre con los brazos abiertos, yo trato de responder de la misma manera; como actor aun tengo mucho por aprender, me siento feliz y agradecido, compartiendo con mis seres querido y con la gente que siempre ha estado ahi para tenderme la mano".