Leo Kraz: de los misiles y las bombas, a poder estar en un estudio de grabación y cumplir su sueño

Bien dicen que los tiempos de Dios son perfectos. Luego de estar en una guerra (literalmente) que no le correspondía, el joven cantautor estadounidense Leo Kraz hoy en día lleva a cabo eso que le ha apasionado desde temprana edad: la música.

Leo Kraz (cuyo nombre verdadero es Leandro Rodríguez y es originario de Nueva York) nos ofrece una música honesta, con la cual siempre busca transmitir buenos pensamientos y sentimientos a través de cosas que le han sucedido a él o inclusive a un amigo, "creo que mi música puede ser considerada para toda la familia, aunque también hay canciones un poco más picantes, me gusta mucho el romanticismo", expresó el cantante urbano en una agradable charla con Debate.

Promociona su nuevo sencillo de género urbano y R&B, "Que se joda", un tema dedicado al desamor, para todas aquellas personas que están en una relación amorosa...pero extrañan a alguien más. "La historia trata de un chico y una chica que se aman pero lamentablemente los dos están con diferentes parejas, el chico no se siente seguro ni feliz con su actual pareja y le manda ese mensaje, que se joda el tipo con el que está".

La canción fue compuesta por Leo Kraz y Jaromil; la producción estuvo a cargo del español Matt Lasong; cabe mencionar que los tres crearon este buenísimo tema musical mediante videollamada en tiempos de pandemia. Las varias noches que pasaron durmiendo pocas horas, tuvieron muy buenos frutos.

Cumplimos la meta con esta canción, me hace sentir muy bien cada vez que alguien en México, en Argentina o Chile escucha mi canción que yo escribí acá en mi cuarto en Washington.

"Que se mueva por el mundo, para mí es un orgullo realmente, seguimos trazando metas y avanzando; la verdad, tengo mucho qué agradecerle a esta canción, y así como también agradezco a la canción que lancé en diciembre".

A finales del año pasado Leo Kraz lanzó "Mentiras", una canción que reflejaba la situación que vivieron muchas parejas durante la pandemia: la separación. "Hubo muchas rupturas, y cuando lancé 'Mentiras', en diciembre, la gente se identificó, sentí que una canción más o menos con el mismo tópico quedaría bien, por eso vine de vuelta con 'Que se joda', pero ahora con lo que se viene vamos a cambiar el tópico un poco".

Y hoy en día se agradece que artistas como Leo Kraz lancen canciones con letras tan honestas y reales. "Yo siempre he dicho que si canto una canción o si la estoy haciendo y yo mismo no me siento como en el sentimiento, me dan ganas de borrarla y comenzar de nuevo, la verdad, con esta canción ('Mentiras'), me sentí muy identificado y hasta triste mientras la interpretaba".

¿Por qué al principio de esta entrevista mencionamos que Leo Kraz estuvo en una guerra?

A sus 10 años de edad comenzó a tener interés en la música. Aunque sus padres estaban dudosos de esta carrera que quería emprender, lo apoyaron; lo metieron a clases de guitarra y tiempo después llegó el momento cuando Leo tuvo que enlistarse en la Marina de Guerra de Estados Unidos (una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos responsable de llevar a cabo operaciones navales).

Al estar dentro de la Armada de Estados Unidos, Leo Kraz supo que si su vida sería esto, no podría realizar su sueño de ser cantante.

Lo que hice fue, decidirme a que me iba a salir cuando pudiese, pero me fui preparando, fui grabando, yo tenía mi equipo, lo llevaba conmigo en el barco, grababa hasta con el sonido de las olas, pero me fui preparando, y gracias a Dios pude salir.

Leo Kraz tiene 24 años de edad; es en verdad una promesa en la industria musical. Foto: cortesía

Repetimos, los tiempos de Dios son perfectos. Leo Kraz tuvo la oportunidad de dar a conocer su música y a fines del 2020 tuvo su anhelado debut.

Recuerda que en una ocasión, cuando estaba en la Marina de Guerra de Estados Unidos, se encontraban en medio del mar en Persia, era ya de noche y al estar viendo las luces rojas que encendían en todo el barco al meterse el sol, se preguntó: "¿qué hago yo aquí en medio de estos países que para mí son extraños, muy diferentes a mi cultura, hablan otro idioma, era casi frustrante, luchando por una guerra que no era mía, decía yo, pero todo es a su tiempo y Dios sabe cuando quiere hacer las cosas, y la verdad, ahora que todo eso pasó, yo creo que valió la pena".

Leo nos compartió que en la Armada de Estados Unidos "mi trabajo era interesante". Era técnico y ensamblador de bombas y misiles, "yo los montaba en los aviones justamente cuando se iba a hacer una misión, yo era el que ensamblaba todo y armaba el misil como quien dice, ya estaba listo para ser disparado o lanzado".

Los planes del joven cantautor es seguir lanzando varios sencillos lo que resta de este año, "para que el 2022 ya sea otra etapa donde las personas ya me conozcan, hay suficientes canciones para yo entonces viajar a México, compartir con mi gente en persona, cantar todos juntos".

Desde muy pequeño Leo Kraz supo que lo suyo era estar frente al público; cuando vivía con sus padres en la segunda planta de unos departamentos en Nueva York, se paraba frente a la venta y se imagina que había muchas personas en un escenario "y yo estaba cantando, en aquel tiempo yo cantaba las canciones que ponía mi padre, que eran canciones de José José".

Al mudarse de Nueva York a Santiago, República Dominicana, el Reggaetón "estaba" explotando en aquel momento con "La gasolina" de Daddy Yankee, "la gran influencia de bandas como Sin Bandera, Reik y Camila más la fusión del Reggaetón en mi mente, fue lo que realmente me dio mi influencia y mi estilo".

Desde muy corta edad yo sabía que quería hacer música, no sabía como, pero sabía que nací para esto.

Leer más: La triste historia detrás de "Spring day" de BTS, en memoria de las víctimas del ferry MV Sewol