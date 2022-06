León Larregui no soporta la música de Bad Bunny y se lo hace saber

León Larregui de 48 años de edad, no soportó que la música del reguetonero, Bad Bunny de 28 años de edad, fuera una de las más escuchadas de todo el mundo, por lo que el líder de Zoé de inmediato usó Twitter para quejarse de dicha noticia, dejando en claro que no le agrada para nada.

"Basura desechable diseño de consumo capitalista refrito de ignorancia", fue la respuesta de León Larregui para un periódico nacional que sacó la noticia, por lo que dicho comentario de inmediato se hizo viral, pues algunos lo apoyaron, mientras que otros se le fueron con todo por ofender al artista del momento.

Y es que el cantante mexicano se suma a los artistas que está en contra de este tipo de música como Aleks Syntek quien ha demostrado su descontento en entrevistas donde deja en claro que la letra de las canciones, lejos de dejar algo bueno a los niños, solo habla de violencia, además de utilizar palabras altisonantes lo que ha generado mucha polémica en redes sociales desde hace tiempo.

"Que verdad dijo? En pocas esta insultando, denigrando el trabajo de una persona, que le lmporta a él lo que hagan estos cantantes de ahora, que se enfoque en su vida y en su trabajo música, el (o único que quiere es causar controversia", "La capital del perreo ahora todos quieren ser latinos pero les falta sazón batería y reggaeton", León Larregui tiene un punto ¿Que aporta la música de Bad Bunny? Esta buena para las fiestas, pero fuera de eso no me inspira a nada más. Su música es un simple fan service. Te dice lo que quieres oír pero no lo que necesitas escuchar. Te mantiene anestesiado...", escriben las redes.

Para quienes no lo saben la carrera de la banda Zoé tiene una trayectoria desde 1997, donde han colocado varios éxitos en la radio, además de varias giras en toda Latinoamérica, por si fuera poco le sigue siendo fiel a su estilo musical que cuenta con miles de fans.

Por si fuera poco, León Larregui siempre ha sido un hombre que expresa lo que piensa, pues no es la primera vez que usa las redes para opinar sobre un tema.