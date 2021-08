Leonardo DiCaprio critica al gobierno de México por no proteger como se debe a la vaquita marina

México. El actor Leonardo DiCaprio, cuyo nombre completo es Leonardo Wilhelm DiCaprio y es originario de Los Ángeles, California, Estados Unidos, critica fuertemente al gobierno de México por no proteger a la vaquita marina.

El histrión, protagonista de películas como Titanic, junto a Kate Winslet, lamenta la falta de acciones del gobierno de México para la protección efectiva de la vaquita marina, un cetáceo nativo del Golfo de California.

A través de Twitter, Leonardo expresa su molestia porque opina que es notorio que el gobierno mexicano no pone la atención debita en la vaquita marina y por tanto, lo reprueba.

El actor señala que la vaquita marina es el mamífero marino más amenazado del mundo y el gobierno mexicano ha levantado la prohibición de pescar en su hábitat, asegurando que las 10 vaquitas restantes morirán en las redes de pesca.

En varios portales de noticias se compartió a mediados de julio (2021) que el gobierno federal terminó con la política de prohibición de pesca en la zona donde habita la vaquita marina, y la cambia con una serie de sanciones en caso de que sean captados más de 60 barcos pesqueros en dicha región.

Foto: captura pantalla Twitter

Leonardo, además de dedicarse a la actuación, se ha caracterizado por ser un activista para la protección de este tipo de animal marino, del cual se estima que existen sólo 10 ejemplares en la actualidad.

La vaquita marina fue descubierta en 1958 y su mayor peligro son las redes de pesca ilegal, en donde queda atrapada, a pesar de que diversas zonas del Golfo de California fueron señaladas como protegidas para la conservación de este mamífero.

Leonardo también ha destacado como productor de cine y ha recibido numerosos premios entre los que destacan un Óscar al mejor actor, un premio BAFTA al mejor actor por su actuación en El renacido (2015) y dos Globos de Oro al mejor actor de drama por sus actuaciones en El aviador (2004) y El renacido.