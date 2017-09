Leonardo DiCaprio, ¿el nuevo Joker?

Luego de darse a conocer que Jared Leto no participaría en la cinta sobre los orígenes de “Joker”, el nombre de Leonardo DiCaprio suena para dar vida al personaje.

De acuerdo con “Variety”, a Warner Bros. le encantaría tener a DiCaprio en la película que prepara.

Last day to get your @LeonardoDiCaprioFdn oceans apparel. Your contribution will directly support our partners and their ocean conservation efforts as we help them expand the impact of their work around the world. Visit Represent.com/LDF until 5PM PT/8PM ET to get yours. Link in bio. Una publicación compartida por Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) el 5 de Jul de 2017 a la(s) 9:13 PDT

Sin embargo, aún no se sabe si DiCaprio aceptará el papel que en su momento hiciera famoso su amigo Jack Nicholson.

Hasta ahora, según el mismo portal, no se ha realizado una oferta formal a DiCaprio para actuar en la película, que tendría como productor ejecutivo a Martin Scorsese, con quien Leonardo ha trabajado en cintas como “El aviador”, “Pandillas de Nueva York” y “El lobo de Wall Street”.

DiCaprio no ha actuado en otra película desde que participó en “The Revenant”, por la que ganó el Oscar.

Thank you UNCA for the 2016 Global Citizen of the Year Award & to everyone in the room who does their part to combat #climatechange. Una publicación compartida por Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) el 16 de Dic de 2016 a la(s) 8:19 PST

Se encuentra desarrollando con Scorsese los proyectos de “Devil in the White City” y “Killers of the Flower Moon”.



Leonardo siempre es noticia.

Leonardo DiCaprio se une a la lista de famosos que han aportado su 'granito de arena' para apoyar a las víctimas de 'Harvey' en Houston.

De acuerdo a reportes de la prensa internacional, el ganador del Óscar aportó un millón de dólares para apoyar a la ciudad más afectada tras el paso del huracán, el monto fue entregado a la United Way Harvey Recovery Fund, la fundación confirmó la donación y declaró que todo lo recaudado será destinado para las zonas que quedaron dañadas.

De esta manera el actor mostró su compromiso con la humanidad, el cual fue reconocido por Brian Gallagher, CEO y presidente de United Way Worldwide.

DiCaprio siguió los pasos de otras estrellas que también dieron generosas aportaciones para la causa. Entre ellas Sandra Bullock y Miley Cyrus, quienes también donaron 1 mdd; por otro lado, la familia Kardashian-Jenner donó 500 mil dólares; mientras que, Chris Brown y Jennifer López donaron 100 mil y 25 mil dólares, respectivamente.

¡Ni te imaginas quién confirmó la relación de Leo con una guapa modelo! ✨ Descúbrelo en www.cosmopolitan.mx #cosmonews #leonardodicaprio #leonardodicapriofans #love #romance #heart Una publicación compartida por Cosmopolitan México (@cosmopolitanmx) el 21 de Jul de 2016 a la(s) 10:03 PDT

Otro proyecto.

Recientemente se reveló también que el estadounidense podría ser nada más y nada menos que Leonardo da Vinci en una adaptación del libro homónimo de Walter Isaacson, según informa Variety.

"I figure life's a gift and I don't intend on wasting it." j.mp/BuyTitanic #Titanic #Titanic20 Una publicación compartida por Titanic (@titanic.movie) el 3 de Abr de 2017 a la(s) 2:45 PDT

Paramount ha ganado finalmente el pleito legal que mantenía con Universal para hacerse con los derechos de la obra de Isaacson. DiCaprio, a través de su productora personal, Appian Way, que tenía un preacuerdo con Paramount, ha interferido para conseguir la firma de un contrato establecido en una suma monetaria de siete cifras.

Leonardo Wilhelm DiCaprio es originario de Los Ángeles, California (1974), y es un actor y productor de cine estadounidense.

Ha recibido numerosos premios destacando un Óscar al mejor actor por su actuación en "El renacido", de 2016, un premio BAFTA como Mejor Actor en "El renacido", en este mismo año, tres Globos de Oro al mejor actor en drama por su actuación en "El aviador", en el año 2005, en "El renacido" (2016) y un Globo de Oro al mejor actor en comedia o musical por "El lobo de Wall Street", en 2014. Adicionalmente, ha ganado el premio Oso de Plata y un Chlotrudis.