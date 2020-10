Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence combatirán asteroide mortal en una nueva película

México. Los famosos Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence actuarán junots en la película Don't look up (No mires hacia arriba), del cineasta Adam McKay y en la que también participarán otros actores como Meryl Streep, Timothée Chalamet, Ariana Grande y Cate Blanchett, se informa en distintos portales de noticias.

Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio encabezan el gran elenco en esta nueva súper producción de Hollywood que Adam McKay prepara para la plataforma Netflix la cual contará la historia de dos astrónomos que deben afrontar la difícil empresa de advertir al mundo entero que se aproxima un asteroide a la tierra y la destruirá.

Timothée Chalamet. Foto de EFE

Adam McKay ha dirigido otras películas como Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004), The Big Short y Vice" (2018) y ahora apuesta por una película de ciencia ficción, la cual contendrá grandes efectos especiales.

Jennifer Lawrence comenzó a llamar la atención del mundo como actriz con su participación en la exitosa saga de The Hunger Games y además obtuvo el Oscar a la mejor actriz por el filme Silver Linings Playbook (2012).

Y según información en su biografía, además ha actuado en otras grandes producciones de Hollywood como Winter's Bone (2010), American Hustle (2013) y Joy (2015).

Leonardo DiCaprio, por su parte, ha ganado prestigio como actor en el mundo gracias a The Revenant (2015), película que se estrenó en diciembre del citado año y que dirigió el mexicano Alejandro González-Iñárritu y la cual otorgó a Leonardo un Oscar en la categoría a Mejor Actor.

Cate Blanchett actuará también en No mires hacia arriba, junto a Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio. Foto Instagram

DiCaprio alcanzó fama mundial en 1997, tras la exhibición de Titanic, producción de James Camerón y que protagonizó con Kate Winslet y después flmó con éxito otras como Gangs of New York (2002), The Departed (2006), Revolutionary Road (2008) y The Wolf of Wall Street (2013).

Al momento no se tiene más información sobre No mires hacia arriba, la película que filmarán Jennifer y Leonardo juntos; se espera que en las próximas semanas Netflix de a conocer más detalles como el inicio del rodaje, escenarios y fecha de su estreno en la plataforma de streaming.