Leonardo DiCaprio le hace el feo a los tacos mexicanos

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio, protagonista de películas como Titanic y El Aviador, le hace el feo a los tacos mexicanos; dice que prefiere las pupusas salvadoreñas y por ello en redes sociales le llueven críticas.

Usuarios de redes sociales se han indignado luego de que Leonardo DiCaprio comentara que las pupusas salvadoreñas son mejores que los tacos mexicanos, ello en cuanto a si se trata de elegir algún tipo de comida de entre varios países.

Lo anterior sucedió durante una entrevista para promocionar su nueva película Once Upon a Time in Hollywood, y en la plática también tomó parte el director de cine Quentin Tarantino, quien mencionó que gusta de saborear el pollo con mole.

Once Upon a Time in Hollywood es la novena película de Quentin Tarantino y se estrenará en cines mexicanos el próximo 23 de agosto.

Leonardo DiCaprio y Brad Pitt son los protagonistas de Once Upon a Time in Hollywood, la nueva película de Quentin Tarantino y asistieron al pasado Festival de Cannes.

Según reporte en distintos portales de noticias, Leonardo DiCaprio se dijo afortunado de poder seguir trabajando en lo que más le gusta.

Fue en una entrevista para el programa Despierta América, de Univision, en la que, aparte de hablar de esta nueva producción cinematográfica, charlaron sobre lo que más les gusta comer.

Aunque en la entrevista también estaban presentes el propio Tarantino y Margot Robbie, otra de las protagonistas, DiCaprio y Pitt llamaron más la atención.

En la película que están por estrenar en México se habla precisamente sobre la comida mexicana, y sobre este tema, a Brad Pitt le preguntaron su opinión:

No puedes vivir en Los Ángeles y no amar a la comida mexicana", cuando Sandoval le preguntó sobre su platillo favorito, Pitt dijo "no le puedes ganar a un taco".

Yo prefiero las pupusas, para mí son mejores que los tacos", contestó en su turno DiCaprio.

Tarantino señaló que lo que más le gusta comer a él en México es el pollo en mole, mientras que Margot Robbie dijo comer de todo, por ejemplo, guacamole.

Once Upon a Time in Hollywood es una mezcla de comedia y drama y cuenta varias historias que se unen en Los Ángeles de 1969, conocida como la "época dorada" de la Meca del Cine.