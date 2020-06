Leonel García, con sus letras y melodías, sana heridas del alma

En una noche de gira, luego de uno de sus shows en febrero pasado, Leonel García llegó a la habitación del hotel, pero no tenía nada de sueño, tenía esa sensación de tocar, de querer jugar un rato con su guitarra. Era las dos de la mañana. Poco a poco, en aquella noche, nació la melodía y la letra de lo que hoy es su nuevo sencillo "Por ti".

En una charla con EL DEBATE, el cantautor mexicano Leonel García contó: "al final, esta canción, que es una canción muy sencilla, tuvo muy bonita respuesta de la gente que la escuchó en Instagram ese mismo día, y decidí que tenía que producirla y mostrársela a la gente, fue una canción que no nació como normalmente compongo mis canciones, que es más bien yéndome a un lugar tranquilo a componer un grupo de canciones y luego producirlas, este no fue el caso".

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

El cantautor mexicano sorprende gratamente con "Por Ti", una nueva y conmovedora balada con arreglos, producción, letra y música del mismo Leonel García. Foto: cortesía Sony Music México

"Por ti" forma parte de una serie de nuevas canciones que Leonel García está proponiendo al público. Este nuevo sencillo llega luego de la gran aceptación de 'Normal', canción que llamó la atención de muchos por sus ritmos y sonidos poco usuales en su trayectoria artística, además de su innovador y creativo video grabado, en una sola toma, en una transmisión en vivo vía YouTube.

"A diferencia de la canción anterior, esta es una balada muy triste, 'Normal' fue una rola más rítmica, más alegre y aquí nos fuimos a la parte más 'depre', más triste, hablar de la pérdida de una persona que amabas, que se fue y que te dejó un vacío terrible y de cómo a veces como que no sabemos muy bien cómo repartir las responsabilidades en una relación y le ponemos demasiada responsabilidad al otro, un poco de eso habla la canción y este video también, espero que la gente lo disfrute".

En la opinión personal del integrante de Sin Bandera, este tipo de canciones puede sanar muchas cosas en tu interior. "Es importante que la gente tenga estas opciones de este tipo de emociones y que pueda verse reflejado el audiente en una canción y decir, 'se me hace que yo estoy pasando por algo así' o 'a mí se me hace que yo hice esto, se me hace que yo me equivoque de esta manera'".

Para mí estas canciones son definitivamente como un espejo que te refleja y que te ayuda a arreglar y a sanar cosas.

Sobre "Normal", tuvo la sorpresa (pero no una sorpresa desagradable), de que sus fans entendieron la intensión que tuvo al lanzar dicho tema, "trato que si voy a salirme de mi zona digamos de confort o de lo que la gente más bien está acostumbrada a escuchar que es la balada, que también sea algo que pueda defender, que no sea algo simplemente por la moda o porque esté sonando en alguna otra parte ese género, me voy a cosas que realmente me gustan, en este caso un homenaje a la música de los 70´s, al funk, que eso es lo que fue 'Normal', creo que la gente lo entendió bien, porque entendió que no es una intensión de subirme en ninguna ola, que simplemente son curiosidades que tengo y me dio mucho gusto como la recibieron".

Leonel García prepara el lanzamiento de dos álbumes

Leonel García tuvo la fortuna de tener bastante música ya producida antes de que fuera declarada la pandemia. A las canciones que poco a poco estará dando a conocer, solo es cuestión de darles unos últimos toques. "Tengo música para todo el año básicamente y para parte del año entrante, el chiste ahora será promocionarlas, platicarles al respecto de ellas y probablemente hacer la parte visual, que son los videos y todo lo que en esta época es vital, que es la parte visual de las canciones, eso es lo que estaremos haciendo en estos días".

El cantautor prepara además el lanzamiento de dos álbumes, uno de canciones inéditas (donde se incluirá "Normal", "Por ti" y muchas más), y otro de música tradicional mexicana que llevará por nombre "Amor pasado", con el que finalizará su trilogía de discos de amor. Anteriormente lanzó "Amor futuro" (2014) y "Amor presente" (2018).

En agosto vamos a sacar un disco de música tradicional mexicana, con un cuarteto, con seis invitadas, con la música que yo crecí escuchando de niño, la música que me recuerda mi infancia, a mis papás, las reuniones que tenía en sus bohemias.

"Quise hacer un disco de esta música y ese es el disco que se va a llamar 'Amor pasado', ese es el disco que va a completar la trilogía y el disco de canciones originales, es un disco que va a aparecer hasta marzo del año entrante con otro nombre, ya en otro concepto", resaltó. En "Amor pasado" Leonel García tomó sus canciones mexicanas favoritas, les dio su toque personal y las hizo suyas.

En este que será su nuevo álbum interpreta canciones como "Cielo rojo", "Libro abierto", "Paloma herida", por mencionar algunas, con arreglos sólo para guitarra, contrabajo, violín y trompeta.

Este 2020 está siendo un año capital para uno de los cantautores más importantes de la actualidad: Leonel García. Foto: cortesía Sony Music México

Por otra parte, en estos tiempos de aislamiento social ante la contingencia sanitaria, ha tratado de adaptarse a la hora de componer, ya que por lo general necesita estar en lugar tranquilo, alejado de todo.

De entrada lo hace más difícil porque para mí, mis rutinas y espacios, normalmente como yo lo hago para componer es viajando a un lugar donde no haya nadie, a un lugar tranquilo, me voy una semana, compongo allí, es algo que no puedo hacer en este momento.

"Se dificulta encontrar espacios de intimidad para componer, he compuesto un par de canciones estos días de reclusión, pero si se extraña un poco los procesos que tiene uno normalmente para componer, ha sido interesante tratar de adaptarse y lo que he tratado de hacer más que componer en estos días, es producir, creo que ha sido más fácil, es un trabajo que requiere otro tipo de espacios y ha sido más sencillo estar aquí en el estudio produciendo un poco", mencionó Leonel García.

También te puede interesar:

Sebastián Yatra canta "Falta amor" a la humanidad junto a Ricky Martin

J Balvin ilumina de "Colores" el reggaetón tradicional

Carolina Ross construye su propio camino en el mundo musical