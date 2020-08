Leonel García lanza "Libro abierto" a dueto con iLe Cabra, como parte de su "Amor pasado"

En el más reciente capítulo de "Amor pasado", Leonel García dio a conocer otra de las canciones que forman parte de este exquisito proyecto musical. Se trata de la canción "Libro abierto", un tema muy representativo de la música mexicana. "Compuesta por el jalicience Fidel Valadez, es un claro ejemplo de cómo la música es un lenguaje universal", expresó el cantante en el nuevo episodio de su mini-serie semanal, en la que el compositor mexicano comparte algunas de las historias que rodean las canciones de su nuevo álbum.

Leonel García incluye "Libro abierto" en su álbum "Amor pasado", a dueto con la cantautora purtorriqueña iLe, ganadora del Grammy. La canción, muy al estilo de Leonel, fue estrenada junto a un lyric video animado donde se dan cita el amor, la ciudad y los conmovedores versos de Fidel Valadez.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En su nuevo álbum "Amor pasado", el cantautor Leonel García fusiona grandes clásicos del cancionero mexicano, con innovadores arreglos que le dan un toque internacional. Para éste el cantante ha invitado a artistas internacionales que también se han sumado al talk show semanal emitido todos los jueves a través de su canal de YouTube. En los capítulos anteriores estuvieron la respetada artista de jazz francófono, Cyrille Aimée, además de su colega compositora, Natalia Lafourcade.

Leonel García mostró en sus redes sociales la portada de su nuevo álbum "Amor pasado", realizada por el artista visual Marcos Castro. Foto: Instagram @leoelleon

Para esta ocasión Leonel García contó con la participación de iLe Cabra, ganadora del Grammy por Mejor Álbum de Rock, Urbano o Alternativo con su debut del 2016, "iLevitable". Junto a ella recorre la historia del tema compartiendo anécdotas familiares, gustos musicales, así como algunas de las decisiones que los artistas han tomado para seguir adelante con su carrera musical.

"No me arrepiento de nada, aprendí tantas cosas que en la vida hubiese imaginado que iba a aprender. Tantas culturas, tantos países, tanta gente, tanta música y de verdad que también fue otra escuela para mí", contó iLe (ex integrante de Calle 13).

En una anterior entrevista con El Debate, Leonel García resaltó que tuvo la fortuna de tener bastante música ya producida antes de que fuera declarada la pandemia. "Tengo música para todo el año básicamente y para parte del año entrante, el chiste ahora será promocionarlas, platicarles al respecto de ellas y probablemente hacer la parte visual, que son los videos y todo lo que en esta época es vital, que es la parte visual de las canciones, eso es lo que estaremos haciendo en estos días".

En aquella charla con El Debate en junio pasado contó que estaba trabajando en el lanzamiento de dos álbumes, uno de canciones inéditas (donde se incluirá "Normal", "Por ti" y muchas más), y otro de música tradicional mexicana, "Amor pasado". "En agosto vamos a sacar un disco de música tradicional mexicana, con un cuarteto, con seis invitadas, con la música que yo crecí escuchando de niño, la música que me recuerda mi infancia, a mis papás, las reuniones que tenía en sus bohemias".

Quise hacer un disco de esta música y ese es el disco que se va a llamar 'Amor pasado', ese es el disco que va a completar la trilogía y el disco de canciones originales, es un disco que va a aparecer hasta marzo del año entrante con otro nombre, ya en otro concepto.

En "Amor pasado" Leonel García tomó sus canciones mexicanas favoritas, les dio su toque personal y las hizo suyas. Además de su dueto con Natalia Lafourcade en "Cuando sale la luna (Deja que salga la luna)", el cantautor también dio a conocer otra de las canciones que forman parte de esta grandiosa producción: "En el último trago" del maestro José Alfredo Jiménez, a dueto con Cyrille Aimée (cantante de jazz franco-dominicana).

En un comunicado Sony Music México manifestó: "el lanzamiento de 'Amor pasado' ya está generando grandes expectativas entre los seguidores del destacado compositor. La original manera de acercar la cultura mexicana a nuevas generaciones y distintos territorios del mundo, ha emocionado a miles que han encontrado en los arreglos musicales de Leonel García una increíble forma de redescubrir el importante aporte lírico y musical de los grandes compositores mexicanos".

También te puede interesar:

Leonel García comparte su "Amor pasado" a su fiel público y a las nuevas generaciones

Ricardo Arjona, con su nuevo álbum "Blanco y Negro", vuelve a ser consecuente con su verdadero yo

Carlos Rivera graba el clásico duranguense "Por tu amor" a su estilo y logra hacerlo suyo