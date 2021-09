"Les dieron el pitazo y huyeron", Inés Gómez Mont y su esposo lograr salir del México antes de ser detenido

La conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, son acusados de supuesto peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada. El pasado viernes 10 de septiembre, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR), logró que un juez girara una orden de aprehensión contra la pareja.

De acuerdo con una publicación de TVNotas, Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga lograron huir de México, antes de que las autoridades correspondientes los detuvieron y los llevaran a prisión.

Un presunto ex trabajador de la conductora de televisión, aseguró a la revista antes mencionada, que Inés y su esposo no están en nuestro país. "Les dieron el pitazo y huyeron a Estados Unidos porque, en lo que investigan, estarían en la cárcel. Viajaron antes de que la orden de aprehensión se hiciera oficial, no piensan volver hasta que las aguas se calmen y ya después lidiarán con 'el qué dirán'".

Según esta persona, a la comadre de Galilea Montijo le preocupa lo legal y el qué dirán: "es una mujer que siempre ha vivido de las apariencias, del reconocimiento que le da estar metida en la socialité y de competir con sus vecinas o amigas para ver quién tiene más, pero verse ahora señalada como probable delincuente le pega en el ego".

El pasado viernes Inés Gómez Mont emitió el siguiente comunicado a través de su cuenta en Instagram: "diversos medios de comunicación informaron sobre una orden de aprehensión librada en contra mía, de mi esposo y otras personas. No hemos tenido acceso a esa orden ni a las pruebas que la justifiquen, únicamente a reportes de prensa con información parcial y dolosamente filtrada.

A los que nos han hecho llegar sus muestras de apoyo, se los agradezco de todo corazón, sepan que nos estamos preparando para enfrentar este proceso y ejerceremos todos nuestros derechos. Los mantendremos informados sobre esta triste y penosa situación. Gracias por su cariño y Dios los bendiga".

Aunque la ex conductora del show matutino "Hoy" manifestó estar preparándose para enfrentar dichas acusaciones, la realidad sería otra. "Inés está muy asustada y no es para menos, aunque públicamente dijo que se estaba preparando, la verdad es que ella y su marido están metidos hasta el cuello en estas acusaciones que vienen desde 2016", comentó el supuesto ex trabajador de Inés Gómez Mont.

Se dice que la presentadora de televisión y el padre de dos de sus seis hijos, cometieron un fraude de casi 3 millones de pesos. El ex empleado mencionó que no metería las manos al fuego por Inés: "lo cierto es que sus gastos son descomunales en cuanto a despensa, trabajadores, choferes, guaruras, nanas, cocineras, maquillistas, peinadores, asistentes, ropa, camionetas, el mantenimiento de su casa y escuelas privadas bastante caras, todo lo paga Víctor porque, como te digo, ella lleva al menos nueve años sin un proyecto fijo".

