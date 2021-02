"Les pido una oración por ella": Abuela de Belinda se encuentra delicada de salud

La familia de Belinda se encuentra preocupada por la salud de Juana Moreno, abuela de la cantante, para quien piden oraciones al estar en un estado crítico.

A través de redes sociales, la madre de Belinda, Belinda Schüll, informó que su madre y abuela de la cantante se encontraba en un estado de salud crítico, angustiando a cercanos a la familia y fanáticos, quienes hicieron una cadena de oraciones como lo pidió.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tanto Juana Moreno, de 88 años, y Belinda Schüll, madre de la intérprete de ‘Luz sin gravedad’, residen en España, de donde la familia es originaria. Si bien no se revelaron detalles respecto a qué sucedió con la abuela de Belinda, la sospecha gira en torno a un contagio de Covid-19, pues en aquel país la cifra de caso ha superado cifras récord, o en una recaída en uno de los padecimientos de la señora.

En el pasado, Belinda ya había expresado su preocupación por su abuela, especialmente al inicio de la pandemia, pues mencionó que padece de enfisema pulmonar, producto de años de fumar tabaco, así como otras enfermedades respiratorias.

Te puede interesar: Así lucían Belinda y Fabián Chávez hace más de 18 años en Cómplices Al Rescate

Asimismo, la señora ya había sido hospitalizada también a inicios del año pasado, aunque tampoco se revelaron los motivos.

Fue la madre de Belinda quien a través de redes sociales expresó su preocupación y tristeza por el mal estado de salud de la señora Juana Moreno, quien se encuentra hospitalizada y delicada.

“En medio de tanto dolor que estamos viviendo en el mundo, mi mamá se encuentra muy delicada de salud. Les pido una oración de sanidad por ella”, escribió Belinda Schüll.

Leer más: Belinda comparte la muerte de alguien a quien amaba mucho

Al publicar el mensaje, cientos de fanáticos de Belinda que siguen a la madre de la cantante, a quien apodan como ‘Mamá Beli’, han compartido la historia en Instagram en sus propios perfiles, agregando mensajes de apoyo hacia la familia y creando una cadena de oraciones tal como ella lo pidió.

“No me sueltes jamás, no me imagino la vida sin ti… esta batalla la vamos a ganar”, escribió también en historias de Instagram Belinda Schüll, incluyendo una fotografía de sus manos tomando las de la señora Juana Moreno. “Tú, la mujer más importante de mi vida, mi guía y amiga del alma”.

La mamá de Belinda también compartió en sus historias algunos mensajes de fans y clubes de fans de la cantante, quienes se organizaron para en conjunto pedir por la salud de la abuela de la cantante.

“Les pedimos por favor que tengan en sus oraciones la salud y pronta recuperación de la abuelita de Beli, saben lo importante que es para ella y toda la familia, pero también sabemos que es fuerte”, se lee en uno de dichos mensajes.

Hasta el momento, la propia Belinda no ha declarado respecto al estado de salud de su abuela, pues seguramente se encuentra muy preocupada y triste en México al no poder acompañarla. Anteriormente, cuando Juana Moreno se encontraba también delicada de salud hace un año, la intérprete de ‘Dopamina’ había lamentado que la situación actual no le permitiera estar con ella.

Suscríbete aquí a Disney Plus.