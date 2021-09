"Les tengo mucho amor y respeto", así fue la linda entrevista de BTS con Chris Martin de Coldplay

Recientemente la colaboración musical más esperada...¡FUE CONFIRMADA! Coldplay lanzará el próximo 24 de septiembre su nueva canción titulada "My Universe", en colaboración con BTS. Cabe mencionar que este será el segundo sencillo de "Music of the Spheres", el noveno álbum de estudio de la banda británica de pop rock y rock alternativo, integrada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion.

Antes de ser dada a conocer esta fascinante colaboración que ha alegrado demasiado a los fandoms de ambas bandas, los integrantes de la agrupación musical surcoreana BTS (RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook), tuvieron una entrevista online con el cantante, compositor y productor Chris Martin, líder y vocalista de Coldplay, para un episodio especial de serie musical semanal de YouTube Originals, "RELEASED", donde se llevó a cabo el estreno del video compilatorio "Permission to Dance (Shorts Challenge ver) MV".

Al inicio de su charla, Chris Martin manifestó su amor y respeto por Bangtan Sonyeondan:

Siento que durante la pandemia, ustedes chicos han estado dando mucha alegría a muchas personas, en un momento en que ha sido muy difícil hacer eso, así que les tengo mucho amor y respeto por eso.

Posteriormente Chris Martin les preguntó sobre el #PermissionToDance Challenge, el cual llevaron a cabo junto a YouTube Shorts, donde invitaron a todas las personas que lo desearan, no solo a ARMY, bailar al son de su éxito mundial "Permission to dance" (la tercera canción que lanzan completamente en inglés".

"En realidad, el propósito de este challenge era dar un mensaje positivo a la gente", expresó Jimin, agregando sentirse muy agradecidos y reconfortados por este reto: "recibimos energía positiva mientras veíamos a la gente hacer el challenge". Por su parte V manifestó que gracias al challenge, comprobaron que millones de personas escuchan "nuestra música en más países de los que pensé y después de ver los videos, ganamos mucha energía y comodidad".

El ARMY mexicano presente en el "Permission to Dance (Shorts Challenge ver) MV".

El líder de Coldplay preguntó: "¿qué opinan de las personas que no pueden bailar, como yo, que intentan bailar 'Permission to Dance'? ¿Tiene sentido?". RM, líder de BTS, dijo no ser un buen bailarín en el grupo, halagando los dotes de Jungkook, Jimin y J-Hope. "En realidad comencé mi carrera en el grupo como rapero y compositor, así que aprendí el baile después de ingresar al grupo, pero me encanta bailar porque, ya sabes, en la letra de 'Permission to Dance' no existen esas cosas llamadas permiso para bailar".

Todos pueden mover su cuerpo, ya sabes, cuando escuchan la música, pueden expresar que tienen permiso para expresarse a su manera con sus brazos por ojos, boca, piernas o lo que sea.

Tae agregó que hace unos años comenzó a estudiar danza profesionalmente: "solo bailo, así que bailé solo". En ese momento no le importaba lo que pensaran los demás "y simplemente bailaba como quería, creo que eso me llevó a ser quien soy hoy, porque no tengo que sentirme cohibido cuando bailo, solo seguí a donde iba mi corazón, no necesito permiso para bailar".

Chris Martin comentó que personalmente se alegraba de no necesitar permiso para bailar, pues no era un buen bailarín, "pero tomé la decisión hace unos 20 años de que no me importaría si se ve bien". Kim Namjoon le hizo saber: "Chris, veo tus videos y en primer lugar, amo la forma en que te mueves en el escenario cuando sube el ritmo".

El músico británico respondió: "¡vamos!", a lo que Nam reiteró: "lo digo en serio, también me encantó el espectáculo del Super Bowl con Bruno Mars y Beyoncé".

Para el líder de Coldplar, "Permission to Dance" simboliza "que todos deben ser libres de ser ellos mismos, también es asombroso tener la unidad de la banda con tu audiencia".

Sobre la importancia de su unión con ARMY, J-Hope afirmó: "creo que hay muchas áreas en esta gran energía que no podemos hacer solos, además, obtengo más energía y consuelo cuando estamos juntos que cuando estoy solo e incluso, si no es una gran multitud, incluso si somos solo nosotros siete, hay mucho aliento e inspiración. Así que creo que hacer algo juntos le da un gran significado al mundo y a mí".

Al #PermissionToDance Challenge se unieron una chica sorda y otra fan invidente. Jin habló al respecto: "no sé si ellas también obtienen más energía de nosotros, pero verlas nos da más energía, de hecho, su situación puede ser un poco más difícil que la de otros, pero estar juntos en esto realmente nos da mucha fuerza y queremos esforzarnos más y mostrarles más".

Jungkook, el Golden Maknae de BTS, externó que cuando ARMY sube videos de ellos, los hace sentir muy bien. "Es cierto que intentamos brindar una buena influencia y energía positiva a muchas personas y fanáticos, pero a cambio, cuando vemos esos videos obtenemos mucha energía, nos sentimos bien y sentimos que el mundo se vuelve un poco mejor".

Por otra parte, el vocalista de Coldplay les preguntó sobre el nombramiento como enviados especiales para la diplomacia pública de Corea del Sur, otorgado por el Presidente Moon Jae In. Suga dijo: "cuando pensamos en tomar el impacto que tenemos y tener una influencia positiva en muchas personas, la respuesta fue hacer lo que podemos hacer; nuestro equipo ha hecho música muy brillante y buena tanto en las letras como en el mensaje, entonces, en ese sentido estoy haciendo un gran esfuerzo para vivir como una buena persona".

Chris Martin resaltó que fue muy importante que los hayas elegido como enviados especiales: "porque su voz como banda es muy positiva, eso influye en los políticos y en las personas que toman decisiones, entonces, para mí es genial que estén haciendo eso".

Al final de la entrevista les hizo saber a los siete integrantes de BTS: "de acuerdo chicos, les envío todo mi amor, gracias por hablar. Bien hecho en todo, gracias por traer tanta alegría y felicidad a tanta gente en el mundo, gracias por trabajar tan duro, sé lo duro que es tu trabajo".

