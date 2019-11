Leslie Díaz desea plasmar su nombre en el carnaval

Mazatlán.- Leslie Zuleyma Díaz, de 25 años, mazatleca, licenciada en terapia física y rehabilitación, se encuentra centrada en su etapa de candidata del Carnaval Internacional de Mazatlán 2020 que llevará por título Somos América.

Foto: Jorge Osuna

Quiere conocerse

“Me siento feliz, muy contenta de estar cumpliendo mi sueño, porque era el sueño que siempre tuve desde niña. Me siento motivada de dar lo mejor de mí, siempre agradecida con mi familia y con el apoyo que he recibido de muchas personas”, expresó la bella candidata. Indica que nació en Mazatlán, pero radicó un tiempo en otra ciudad, hace unos años regresó al puerto y piensa que es para quedarse. Afirma que ya no podría vivir en otro lugar, se dice enamorada de sus paisajes, su centro histórico y se dice enamorada del carnaval.

“Lo que más disfruto del carnaval es su gente, son humildes, muy amigueras, ayudar a las demás personas, he estado en otros lugares y no son así”.

Foto: Jorge Osuna

La joven describe el carnaval como la máxima fiesta que reúne a familias y permite mostrar las bellezas que hay en el puerto.

“Lo veo como un evento cultural, muy histórico, me sorprendo de cómo se preparan con tiempo para llevarlo a cabo, une a muchas familias, toda la gente que viene se queda impresionada por el carnaval, el cual reúne mucha gente, mucho turismo, la gente que viene vuelve otra vez”.

Dice que los visitantes disfrutan de los bellos paisajes del puerto, su gastronomía. “Es un sueño y sería un gran honor representar a Mazatlán, a la mujer mazatleca en todas sus cualidades, me motivó también que una amiga participó el año pasado, se llama Yamilet; me tocó acompañarla y por eso quise ser candidata”.

Foto:Jorge Osuna

Apoyo incondicional

Cuenta que sus amigos también la apoyaron para lanzarse y que si llega a ganar la corona de reina, desea poder ayudar a las demás personas, estar al pendiente de las necesidades de otros. También quiere promover el puerto, que se conozca más su cultura y su historia. Desea invitar a los foráneos a que vengan a esta ciudad y que disfruten de la máxima fiesta porteña.

Resalta que las mujeres mazatlecas y sinaloenses son muy bellas, humildes, trabajadoras, muchas de ellas son madres solteras y otras casadas.

Comparte que en su tiempo libre le encanta el cine, gusta de varios géneros fílmicos, pero principalmente disfruta las películas románticas y dramáticas. Le apasiona leer libros de superación personal y que le dejen un mensaje positivo, uno de sus favoritos es El secreto. Goza escuchar música en inglés, la banda, entre otros géneros.