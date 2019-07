Leticia Calderón, Juan Collado y el beso que perturbó a Yadhira

Circula en internet la imagen del beso que se dieron en el pasado la actriz Leticia Calderón y el empresario Juan Collado, y que perturbaría en su momento a Yadhira Carrillo, quien ya estaría en ese entonces en una relación con Collado.

Leticia Calderón y Juan Collado fueron captados en un lugar público besándose, cuando supuestamente ya no eran pareja y él era novio de la actriz Yadhira Carrillo. La revista TVyNovelas fue quien publicó la imagen hace algunos años.

Leticia Calderón aceptó que se besó con su exmarido y dijo a la periodista Maxine Woodside que no planeaba lastimar a sus hijos, ni su relación con Juan Collado. "Fue algo que no debió de haber pasado".

Entre copa y copa accedí a un beso de Juan. Es obvio que aún le tengo cariño. Sí me da mucha pena, no estábamos haciendo nada malo, no me avergüenzo de nada”.