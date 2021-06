Leticia Calderón acepta que le encanta comprar "cositas" en los tianguis de Tepito

México. La actriz mexicana Leticia Calderón, quien desde su juventud ha protagonizado telenovelas como La Indomable, al lado de Arturo Peniche, acepta que es una señora como cualquier otra y le encanta irse de compras cuando tiene tiempo.

En un encuentro que tuvo con medios de comunicación en CDMX, Leticia compartió que le encanta comprar "cositas" en los tianguis de Tepito u otros, y no le da pena decirlo, además sale de la rutina y se divierte de esa manera.

Calderón refiere también que nunca en su vida ha sido gustosa de comprar ropa carísima, de marcas costosas, aunque tiene dinerito para hacerlo; prefiere ahorrar y gastar lo menos posible, eso sí, ir a Tepito es uno de sus hobbys favoritos.

Desde hace varios años acostumbra visitar Tepito para comprar ropa, perfumes, adornos para su casa y artículos de electrónica; sola o con amigas, pero la señora Leticia es cliente de los tianguis en Tepito.

Foto de Instagram

Leer más: Tras revivir su romance, Jennifer López y Ben Affleck se muestran como la pareja más feliz del mundo

En Tepito me encanta chacharear, ahí hay mucho de la electrónica, hay ropa, muebles. He comprado de todo, me encanta chacharear. Yo conozco Tepito, no soy de marcas, siempre lo he dicho y he tratado de hacer a mis hijos así, es la percha.”