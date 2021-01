Leticia Calderón ante su contagio de Covid-19: "estábamos al borde de la muerte"

Momentos complicados y angustiantes ha vivido Leticia Calderón ante el contagio de Covid-19 que tuvo tanto ella como varios integrantes de su familia. La actriz mexicana estuvo varios días hospitalizada al tener problemas de oxigenación, hoy ya se encuentra en su hogar más estable y siguiendo con su tratamiento. Quien permanece hospitalizado es su señor padre Mario Calderón.

Leticia Calderón, quien recientemente interpretó a Victoria Robles de Cantú en la telenovela de Televisa "Imperio de mentiras" (protagonizada por Angelique Boyer y Andrés Palacios), contó varios detalles de su contagio en una entrevista que tuvo para el show "Aquí contigo" de El Heraldo Televisión.

A fines del año pasado la Familia Calderón estuvo en Cuernavaca, estado de Morelos, México, ciudad de la eterna primavera donde recibieron el año nuevo 2021. Lety Calderón mencionó que en el lugar donde estuvieron no era muy grande y no eran más de ocho personas. Uno de sus tres hermanos comenzó con ciertos síntomas y en un principio pensaron que se trataba de una simple gripa, sin embargo, al realizarse la prueba correspondiente dio positivo a Covid-19.

A su regreso a la Ciudad de México, los demás integrantes de la familia se realizaron también la prueba, teniendo el mismo resultado. Además de la protagonista de telenovelas, se contagiaron sus papás Mario Calderón y Carmen León, sus hijos Carlos y Luciano Collado (fruto de su matrimonio con el abogado mexicano Juan Collado), así como uno de sus hermanos.

En el caso de sus hijos aunque continúan positivos a Covid-19, son asintomáticos. Es la salud del señor Mario Calderón, la que tiene a toda la familia bastantes preocupados. "Mi papá sigue delicado, por eso mi felicidad todavía no es completa a pesar de que mi hermano ya salió, mi mami ya salió negativo, mis hijos aunque están positivos son asintomáticos".

Pero mi papi es el que nos quita el sueño, estamos pidiéndole mucho a Dios para que nos conceda el milagro de volverlo a ver.

Carmen Leticia Calderón León, nombre completo de la actriz nacida el 15 de julio de 1968 en la Ciudad de México, en la charla que tuvo en "Aquí contigo" de El Heraldo Televisión, manifestó que por gente irresponsable toda su familia se enfermó, llegando a estar al borde la muerte. "Es una irresponsabilidad seguir viendo escenas de gente tan inconsciente, hay quienes tienen que salir y eso lo entiendo, pero carajo, cuídense porque nosotros que nos cuidamos y por una gente irresponsable que contagió a mi hermano estamos toda la familia al borde de la muerte".

En otra entrevista que tuvo para el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, contó que su hijo Luciano Collado, quien tiene Síndrome de Down, la pasó muy mal los días que ella estuvo en el hospital.

"Luciano que es el más sensible decía: 'no quiero que mi mamá se muera', afortunadamente me llevé mi celular y estuve en contacto con ellos, entonces nunca perdimos contacto, me escucharon, pero el más sensible y que me expresó que me extrañaba y no quería que me muriera, era Luciano".