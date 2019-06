Leticia Calderón comparte su última charla con Edith González

Leticia Calderón resaltó que como a muchas personas, la muerte de Edith González le cayó de sorpresa, llenándo su corazón de mucha tristeza. “Yo la acaba de ver el año pasado, estuve con ella en un evento familiar, la vi, estuve chateando con ella hace pocas semanas, yo nunca me enteré de que había recaído", comentó en una entrevista con el periodista Jorge Ramos en el programa Al Punto.

La actriz Leticia Calderón contó sobre una de las últimas conversaciones que tuvo con su entrañable amiga Edith González. “Siempre tenía un comentario para mis hijos, que eso también se lo agradezco muchísimo, eso fue también nuestra última plática hablando de la adolescencia de nuestros hijos y quedamos en comer”.

Manifestó en la entrevista con Jorge Ramos, que desde que supo que su amiga luchaba contra el cáncer de ovario, siempre estuvo al pendiente de ella. "Todos supimos de esto que estaba pasando, yo tuve oportunidad de estar pendiente de ella mandándole mensajes de apoyo, de cariño, de amor, de amistad y ella siempre tuvo un momento para contestarme”.

Leticia Calderón fue una de las primeras personas en lamentar la muerte de Edith González en redes sociales, describiéndola como un ángel de Dios.

"Por eso él te ha llamado de regreso a su lado y desde allá seguirás cuidando de todos nosotros. Te echaré de menos, mi querida amiga".

Güera no hay más dolor más duro que el que está sintiendo tu mami a la cual abrazo con mucho cariño. Descansa en paz.

Por otra parte, la también actriz Lorena Velázquez comentó en una entrevista en el programa Venga la Alegría, que la señora Ofelia Fuentes (mamá de la fallecida Edith González) no se encuentra nada bien. "Ella dijo, 'me voy a ir contigo, hijita', se lo dijo en francés. Dijo 'quiero verla por última vez, me voy a ir contigo, hijita'. Cuando llegó conmigo le dije, 'no, Ofe, ni digas'".

Asimismo Lorena Velázquez manifestó que desde la muerte de Edith González, ha estado muy al pendiente de su mamá. "Tengo que estar muy cerca de ella porque está muy frágil, muy triste, tiene un dolor muy profundo y yo tengo que decirle: 'no te me apagues, tienes que estar con Constanza, con tu hijo, tienes muchas cosas por qué vivir'".

Debido a que la fallecida actriz mantuvo en total hermetismo su recaída en el cáncer, Lorena Velázquez no pudo estar al lado de su amiga en sus últimos momentos como hubiera querido.