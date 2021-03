Leticia Calderón cuando le dijeron que su hijo tenía Síndrome de Down: "quería que no se me muriera"

Leticia Calderón, en una reciente entrevista para el programa "Suelta la sopa" de la cadena hispana Telemundo, habló sobre el difícil momento del nacimiento de su primogénito Luciano (actualmente con 17 años de edad), quien nació con Síndrome de Down. Asimismo la actriz de telenovelas mexicana dijo cuál fue la reacción de su entonces esposo, el abogado Juan Collado, cuando se entero que su hijo había nacido con este trastorno genético.

Al nacer su hijo Luciano, lo primero que le dicen a Leticia Calderón fue que su bebé tenía tres soplos en el corazón y que estaba luchando por su vida. Posteriormente los médicos le informaron que tenía Síndrome de Down.

Como me dijeron primero que estaba luchando por vivir, yo lo único que quería era que viviera, que no se me muriera, o sea, yo quería salir del hospital con un bebé en brazos.