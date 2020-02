Leticia Calderón dice que sus hijos no saben de lujos y comen en el mercado

La actriz mexicana Leticia Calderón, protagonista de telenovelas como La Indomable y En nombre del amor, hace confesiones acerca de sus hijos y revela que ellos no saben de marcas y comen con ella en cualquier lugar, hasta en el mercado.

Leticia Calderón, en entrevista con el programa Ventaneando, refiere que por ahora ella se hace cargo de sus hijos, ya que Juan Collado, el padre de ellos, sigue en prisión.

Tienen mucha mamá y por eso me urge trabajar, bueno siempre he ahorrado, toda mi vida, y siempre he trabajado, y no soy una mujer gastalona y siempre he ahorrado para mis hijos y llegó ese momento de sacar mis ahorros”.