Leticia Calderón habla como nunca de su "enemiga" Yadhira Carrillo

Leticia Calderón dejó muy en claro en un reciente encuentro con la prensa de espectáculos, que ella y Yadhira Carrillo no son y no serán amigas, "con todo respeto y de verdad, con toda verdad lo digo, no somos amigas, no creo que…a lo mejor en otra vida, en este momento las circunstancias no lo dan, tampoco somos enemigas".

Es que… a veces ustedes mismos, no ustedes como reporteros, sino ustedes como personas, todas las personas (dicen) 'o es blanco o es negro', oigan si no me llevo, tampoco quiere decir que la odie.

Mucho se ha dicho que Juan Collado abandonó a Leticia Calderón cuando estaban casados para vivir su relación amorosa con Yadhira Carrillo. "Cuando nacieron mis hijos supuestamente Juan no la conocía, él se fue cuando mis hijos tenían 2 años y 3 añitos, es más, me enteré que Juan anduvo con otra persona, conocida también, compañera y entonces le digo a mi amiga 'y por qué no me dijiste', me dice 'porque estabas amamantado a Carlo'".

A manera de broma Leticia Calderón expresó, "yo siento que Juan es un gran hombre, pero equivocó su nacionalidad, debió haber sido árabe o algo, y no pasa nada, todas las ex y las nuevas nos conocemos, nos llevamos bien, tarde o temprano y porque sabes lo que está padeciendo la actual, o sea tarde o temprano somos unidas por el mismo hombre".

Asimismo la actriz ha sido criticada en redes sociales por no llevar a sus hijos Luciano y Carlos a visitar a su padre Juan Collado en prisión. Al respecto respondió, "tiene que solicitarlo la gente que está adentro y luego viene el papeleo y entonces ya puedes pasar, lo que yo tengo entendido es que hay una lista de 12 personas, entonces 12 personas si pueden ir los días de visita, porque ya están preautorizados".