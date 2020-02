Leticia Calderón no es amiga de Yadhira Carrillo, pero Inés Gómez Mont si

Yadhira Carrillo ha pasado meses difíciles desde que su esposo Juan Collado fue arrestado y llevado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero. La ex actriz ha recibido en estos siete meses que su esposo lleva recluido, el apoyo incondicional de sus verdaderas amigas.

Recientemente Leticia Calderón aseguró que ella y Yadhira Carrillo no son y jamás serán amigas. Pero quien si es su amiga es Inés Gómez Mont. En las stories de su cuenta en Instagram la conductora de televisión compartió dos fotografías donde aparece la esposa del abogado Juan Collado en una reunión por el cumpleaños de Greta Rojas.

"Te amo demasiado Yadhira Carrillo", expresó Inés Gómez Mont en una fotografía donde ella y Yadhira Carrillo posan abrazadas y de lo más sonrientes.

Leticia Calderón declaró lo siguiente ante varios medios de comunicación con respecto a Yadhira Carrillo:

Con todo respeto y de verdad, con toda verdad lo digo, no somos amigas, no creo que…a lo mejor en otra vida, en este momento las circunstancias no lo dan, tampoco somos enemigas.

"Es que… a veces ustedes mismos, no ustedes como reporteros, sino ustedes como personas, todas las personas (dicen) 'o es blanco o es negro', oigan si no me llevo, tampoco quiere decir que la odie".