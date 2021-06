Leticia Calderón orgullosa de su apariencia física: "tengo celulitis, tengo lonjas y tengo arrugas"

Como muchos recordarán la actriz mexicana Leticia Calderón y varios de sus familiares se contagiaron de Covid-19 a fines de 2020. Lamentablemente su señor padre no libró la batalla. En una entrevista para el programa "Hoy", la protagonista de la recordada telenovela "Esmeralda" comentó que los meses de cuarentena en su hogar junto a sus hijos, le dejaron varios kilos de más.

Ante esto la ex esposa del abogado Juan Collado, quien sigue en prisión por los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita, ya está trabajando para perder eses kilos de más.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Tengo que confesar que subí muchísimo kilos", expresó Lety Calderón ante las cámaras del show de televisión antes mencionado.

Leer más: Rocío Banquells le "restriega" en la cara a Alfredo Adame haberle ganado la Diputación Federal

La protagonista de telenovelas señaló que bajará de peso no por vanidad, más bien por salud. "A mí que me gusta cocinar y entre sin hacer nada pues obviamente me ponía a hacer pasteles o galletas y sí subí mucho, ahorita estoy tratando de bajar de peso para mantener sobre todo la salud".

Asimismo Leticia Calderón no tiene problema alguno al decir:

Sí tengo celulitis, sí tengo lonjas y sí tengo arrugas.

Leer más: ¿Favor por favor? ¿Eleazar Gómez apoyó al PVEM a manera de pago a Nacho Peregrín, hermano de Belinda?

Sobre si se sometería a una cirugía estética manifestó, "qué me voy a operar el día de mañana, no lo sé, no me gustaría decirte que nunca me operaría porque nunca digas nunca, pero yo creo que tarde o temprano todos envejecemos".