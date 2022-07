Leticia Calderón recuerda como Susana Dosamantes enfrentó a otras actriz por defenderla

Leticia Calderón de 53 años de edad, se mostró sensible, pero a la vez agradecida con Susana Dosamantes de 74, quien murió por cáncer de páncreas, pues ella fue su protectora cuando apenas iniciaba en el mundo de las telenovelas, pues le hacían muchas bromas pesadas por ser una novata en el medio.

Y es que cuando Leticia Calderón iba comenzando en la industria, Susana Dosamantes ya tenía experiencia, además de ser una actriz reconocida, por lo que no soportó como se burlaban y le hacían maldades a la artista, por lo que en un momento de enojo la defendió e incluso amenazó a otras colegas.

"Muy enojada defendiéndome de unas personas que me estaban haciendo bromas pesadas bulléndome no lo sé exactamente, estaba muy chica, no conocía el ambiente, no sabía que era correcto, que no era correcto, para mí, todo era nuevo, pero Susana sí sabía y me defendió como si fuera su hija y de hecho ya no permitió que estuviera en un camerino estábamos en un camerino común varias actrices y no lo permitió me llevó a su camerino y volteó y les dijo se vuelven a meter con ella y se las van a ver conmigo", relató Leticia Calderón.

Para quienes no lo saben en vida no hay celebridad que no hablara maravillas de la madre de Paulina Rubio a quien siempre consideraron una mujer sencilla, que siempre trató de defender a los que menos apoyo tenían en el medio de la farándula, además siempre fue una mujer muy recta a la hora de trabajar, pues siempre era muy puntual en sus llamados.

Lo que siempre llamaba la atención de esta gran mujer era el porte que se cargaba, pues no había día en que la primera actriz anduviera impecable con su maquillaje maravilloso, además de un look muy elegante, la cual la distinguía del resto de las demás famosas, además nunca ocupo de chismes para sobresalir.

"Qué bonito hablar así de una persona que vale oro descanse en paz grandísima actriz Susana dos amantes", "Susana fue tremenda actriz y muy educada, nunca la Vi con groserías en paz descanse", Bien Hermosa la señora Susana Dosamantes que descanse en paz", escriben las redes.