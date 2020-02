Leticia Calderón revela infidelidad de Juan Collado con Edith Serrano

Leticia Calderón manifestó ante los medios de comunicación que su ex esposo Juan Collado (quien se encuentra en el Reclusorio Norte de la CDMX, por supuesta delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita), es todo un "Don Juan" ya que nunca ha sido hombre de una sola mujer.

"Hubo varias, o sea es que hubo varias, sí supe que le había pedido matrimonio a Edith Serrano (conductora de televisión) en una casa en la que a mí me llevó Juan y me dijo que esa casa, la tenía para sus comidas porque algunos personajes no podían ir a restaurantes...yo le creí", comentó Leticia Calderón.

La actriz mencionó que se quedará por siempre con lo mejor de lo vivido junto al abogado Juan Collado.

Pues ni modo, no me arrepiento para nada, pasé una etapa maravillosa con él y me quedé con la mejor parte que son mis hijos y por eso le voy a vivir eternamente agradecida.

Al ser cuestionada sobre su relación con Yadhira Carrillo, esposa actual de Juan Collado, aseguró que no son y jamás serán amigas. "Con todo respeto y de verdad, con toda verdad lo digo, no somos amigas, no creo que…a lo mejor en otra vida, en este momento las circunstancias no lo dan, tampoco somos enemigas".

Es que… a veces ustedes mismos, no ustedes como reporteros, sino ustedes como personas, todas las personas (dicen) 'o es blanco o es negro', oigan si no me llevo, tampoco quiere decir que la odie.