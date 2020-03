Leticia Calderón revela por qué le tiene terror a los gatos

Leticia Calderón, quien forma parte del elenco en Imperio de Mentiras, nueva telenovela de Televisa, revela por qué le tiene tanto miedo a los gatos y dice que si alguno se le cruza en su camino, hasta sería capaz de atropellarlo.

Leticia Calderón, quien en los inicios de su carrera como actriz en los años 80 protagonizó telenovelas como La Indomable, confesó en Ciudad de México que los felinos provocan en ella mucho miedo y horror a la vez.

De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, Calderón no soporta a los gatos porque en su infancia seguramente algún suceso le pasó con ellos y hasta ha ido al psicólogo para tratar de descubrirlo.

Les tengo pánico, pero no sé por qué es, mi mamá no me ha dicho si tuve algún percance con esos animales; he ido a psicólogo y no funciona, necesito manejar eso, no puedo ponerme así.”