Leticia Calderón revela tener comunicación con Juan Collado

Leticia Calderón contó en un reciente encuentro con la prensa de espectáculos, que mantiene comunicación con su ex esposo Juan Collado, reconocido abogado de la élite política de nuestro país quien se encuentra en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, "hoy hablamos con él porque le habló a Luciano por su cumpleañosm fuimos a comer con Juanito, hace poco con mi suegra y cuñado, nos vemos seguido y bueno, pues tenemos la esperanza de que ya salga pronto, ojalá".

La actriz de telenovelas asimismo manifestó que sus hijos Luciano y Carlos (fruto de su matrimonio con Juan Collado) están al tanto de la situación de su padre: "yo siempre hablo con ellos abiertamente, no les escondo nada, además ellos saben más que yo porque saben usar más las redes sociales, las noticias".

Leticia Calderón comentó que de repente sus hijos le dicen, "'mamá, que ya salió, oye mamá que no ha salido, oye mamá que éste', esa es la situación, yo lo único que puedo decir es que siempre voy a respetar lo que Juan decida y él en este momento no quiere que sus hijos lo vean en esta condición y yo siempre voy a respetar lo que diga Juan".

Mientras se resuelve el proceso legal en contra del abogado Juan Collado (actual esposo de Yadhira Carrillo), Leticia Calderón se hace cargo de la manutención de sus hijos. "Pues por eso tengo que trabajar, por eso me urge trabajar, toda mi vida siempre he trabajado, no soy una mujer gastalona y te juro siempre he ahorrado para mis hijos y, mira, ya llegó ese momento de sacar mis ahorros".