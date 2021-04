Leticia Calderón sobre el hogar de su ex esposo Juan Collado y Yadhira Carrillo: yo diseñé esa casa

En una reciente entrevista para el programa de televisión "Suelta la sopa" de Telemundo, Leticia Calderón habló sobre el abandono de su esposo Juan Collado, si estaría dispuesta a trabajar junto a Yadhira Carrillo y asimismo relató un susto que uno de sus hijos tuvo al ver a su madrastra. Asimismo la actriz de telenovelas dejó muy en claro que el hogar de su ex pareja sentimental y su actual esposa, ella lo diseñó.

Fruto del matrimonio que la actriz mexicana Leticia Calderón tuvo con el abogado Juan Collado, nacieron sus hijos Luciano y Carlos Collado. La protagonista de telenovelas como "Esmeralda" e "Imperio de mentiras", contó en el show de televisión antes mencionado, que en una ocasión cuando sus hijos fueron a la casa de su papá, uno de ellos se asustó al ver a Yadhira Carrillo.

Uno de mis hijos me dijo: 'mamá, me asustó, perdóname, iba subiendo las escaleras, la vi, me asustó y corrí'.

Durante su relato Leticia Calderón hizo un paréntesis para decir: "cabe destacar que yo diseñé esa casa, pero bueno, me lo imagino perfecto porque se donde está el cuarto de la tele". Su hijo al ver a su madrastra Yadhira Carrillo paraba en las escaleras, salió corriendo asustado y no la saludó, lo cual su mamá le hizo saber que estaba mal.

Con respecto a que si podría trabajar junto a Yadhira Carrillo, la actriz Leticia Calderón fue muy clara al decir "no me gusta ser hipócrita", pero si llegará a haber la necesidad de trabajar junto a la esposa de su ex esposo Juan Collado, lo haría. "Creo que cuando alguien rompe una relación, cuando ha hablado cosas que me han lastimado, sobre todo porque han atacado a mis hijos, no te puedo decir: '¡ay, sí!, mañana la pongo en la lista de Navidad', pero lo que sí te puedo decir es que siempre ha habido un respeto de mi hacia ella".

En repetidas ocasiones Leticia Calderón ha dicho que Juan Collado la abandonó por Yadhira Carrillo. "Se fue, que podía hacer, traté de darle lo mejor, traté de ser una buena esposa, no se dio, no pasa nada, yo pienso que la gente no la puedes obligar a nada".

Juan Collado, llamado "el abogado de la mafia del poder", se encuentra en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, enfrentando un proceso penal por delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.