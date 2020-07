Leticia Calderón sorprendida por el tatuaje que una fan se hizo de su rostro

En muchas ocasiones el fanatismo supera los límites imaginados. Una fan se tatuó el rostro de la actriz Leticia Calderón en su brazo izquierdo. Se trata de una imagen de la actriz en su personaje de "Esmeralda", una de las telenovelas más recordadas y exitosas de la televisión mexicana, melodrama que protagonizó al lado de Fernando Colunga.

El nombre de esta fan es Nicole, se hizo este impresionante tatuaje del rostro de Leticia Calderón como regalo por su cumpleaños número 52, que se llevó a cabo el pasado miércoles 1e de julio. Tras el resultado obtenido, no dudó en enviarle a la actriz de telenovelas las imágenes.

Lety Calderón quedó de lo más sorprendida por esta hazaña que llevó a cabo su fanática. No solo compartió las imágenes que le envió en su cuenta de Instagram, sino que además le mandó este mensaje:

Qué regalo, wow, Nicole. Qué locura, muchísimas gracias, me siento muy halagada, muy contenta y agradecida de que seas una gran admiradora de 'Esmeralda'. Haberte hecho ese tatuaje significa mucho para mí y sí, estaremos unidas para siempre. Muchas gracias, me siento muy agradecida.

"Muchas felicidades que siempre exista en tu vida muchas bendiciones ❤️", "sin palabras", "me encantó ❤️", "te amo mi Esmeralda, la noche y el día uno son", "usted se merece eso y mas señora, irradia tanta hermosura y bondad, todo lo que nos comparte es increíble, muy humana, muy usted, ahora la disfruto en Esmeralda, me encanta su actuacion, deja mucho en mi señora", son algunos de los comentarios de sus fans en la publicación donde mostró el tatuaje en su honor.

"Esmeralda" se estrenó en la televisión mexicana en 1997, estuvo dirigida por Beatriz Sheridan, siendo la primera telenovela de Salvador Mejía en su carrera como productor. La telenovela está basada en una historia original de la escritora cubana Delia Fiallo. Esta historia que girara alrededor de una hermosa mujer quien había nacido ciega, fue otro de los grandes melodramas que catapultaron la carrera de Leticia Calderón.

La telenovela obtuvo un gran éxito en México, así como internacionalmente, por su personaje "Esmeralda Peñarreal de Velasco". Contó con las actuaciones estelares de Nora Salinas, Alejandro Ruiz y las participaciones antagónicas de Laura Zapata, Ana Patricia Rojo, Salvador Pineda y el primer actor Enrique Lizalde.

Actualmente Leticia Calderón está en las grabaciones de la telenovela "Imperio de mentiras", donde comparte créditos con Angelique Boyer y Andrés Palacios. El pasado miércoles la actriz cumplió 52 años de edad y la producción le organizó un pequeño festejo en las locaciones, donde le cantaron las tradicionales "Mañanitas".

Por otra parte, en su cuenta de Instagram Lety Calderón ha publicado varios videos con las enseñanzas a su hijo Luciano, quien tiene Sindrome de Down. Mamá le ha enseñado a su adorable hijo a rasurarse, a cocinar, lavar su ropa y otras labores domésticas, ya que el jovencito le ha manifestado que al cumplir la mayoría de edad, quiere irse a vivir por su cuenta.

En un anterior encuentro con los medios de comunicación, Yadhira Carrillo elogio a Leticia Calderón por estas enseñanzas que le da al hijo de su esposo Juan Collado. "Ella me parece preciosa y le aplaudo lo que hace, me parece una súper mamá, además de hermosa, guapa. Es enternecedor, los dos hermosos, lo aplaudo muchísimo. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo por siempre: todo mi amor y respeto para esa familia".

